Sorelle, fiction/ Anticipazioni penultima puntata e news: a Matera turisti in fila per un selfie!

Sorelle, fiction Rai 1

SORELLE, ANTICIPAZIONI E NEWS PUNTATA 6 APRILE: A MATERA TURISTI IN FILA PER SCATTARE UN SELFIE - Il pubblico di Rai Uno continua a premiare Sorelle, la fiction diretta da Cinzia Th Torrini che nell’ultimo episodio in onda nella scorsa settimana ha catturato l’interesse di oltre 6 milioni di telespettatori (con uno share del 27.5%). Ad appassionare è la storia di Chiara, che dopo aver perso in maniera misteriosa sua sorella Elena, torna nel suo paese di origine per prendersi cura dei suoi nipoti e indagare su questa strana scomparsa. Le sue analisi, però, si scontrano con un passato molto doloroso che riporta alla luce un rapporto fra sorelle non del tutto idilliaco. A fare da contorno a tutta la vicenda, lo splendido panorama offerto da Matera, capitale della cultura nel 2019. “Sono stata io a proporre di spostare a Matera l'ambientazione di Sorelle, che in un primo momento si pensava di girare in montagna, sulle Dolomiti”, ha rivelato Cinzia Th Torrini all’Ansa, spiegando come le riprese siano state trasferite in tempo record dalle Dolomiti, location prescelta in un primo momento, ai Sassi, che con le loro grotte hanno offerto alla fiction un contorno particolarmente suggestivo. Questa scelta così audace, come rivelano i continui messaggi sui social, si è rivelata vincente: a Matera, infatti, sono numerosissimi i turisti che continuano a recarsi sui luoghi che hanno fatto da sfondo alle vicende della serie tv per scattare un selfie.

© Riproduzione Riservata.