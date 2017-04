Stefano De Martino / News: giornata al museo con il piccolo Santiago! (oggi, 5 aprile 2017)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: GIORNATA AL MUSEO CON IL PICCOLO SANTIAGO! - Mentre sui social continuano a fioccare copiose le polemiche su Belen Rodriguez e sul suo ruolo di madre, il piccolo Santiago ha avuto modo di passere un po’ di tempo in compagnia di suo padre, Stefano De Martino. A rivelarlo al pubblico qualche ora fa è stato proprio il ballerino, che attraverso le Instagram Stories ha mostrato a tutti i suoi fan i teneri momenti in compagna del suo bambino. Nel video pubblicato su i social si vede Santiago in un museo correre felice fra le ricostruzioni degli scheletri dei dinosauri, mentre il suo padre, che non perde occasione di riprendere con il telefonino l’entusiasmo del piccolo, lo accompagna da una parte all’altra del museo: “Guarda che gigante!”, dice Stefano De Martino mostrando a Santiago gli imponenti scheletri dei dinosauri, mentre il bambino, totalmente rapito da quelle immagini, chiede con grande curiosità di poter scoprire il contenuto delle diverse didascalie che accompagnano il percorso. L’incontro, naturalmente, ha catturato l’interesse dei tanti follower, che hanno commentato con entusiasmo questa giornata al museo fra padre e figlio: “Buongiorno Stefano, è sempre una gioia vedervi insieme...”, “Ti ammiro molto come uomo e come padre!”, “Ciao Stefano… goditi questi momenti magici con il tuo bimbo... poco ma buono...”. Qui è possibile visualizzare lo scatto che immortala Stefano De Martino e il piccolo Santiago insieme.

