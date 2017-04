TAVERNA PARADISO/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone (oggi, 5 aprile 2017)

film

TAVERNA PARADISO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 APRILE 2017: IL CAST - Taverna paradiso, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 16.45. Una pellicola drammatica del 1979, che ha come protagonisti Sylvester Stallone che ha curato anche la regia e la sceneggiatura, Armand Assante, Lee Canalito, Frank McRae e Anne Archer. Taverna Paradiso è il primo film che vede Sylvester Stallone nel ruolo di regista, il suo debutto avvenne all'età di 32 anni, dopo il successo della saga di Rocky. La maggior parte degli attori, avevano già collaborato con Stallone in alcune pellicole precedenti. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TAVERNA PARADISO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nella New York degli anni 40, dove i tre fratelli Carboni vivono nella povertà. Cosmo (interpretato da Sylvester Stallone) racimola qualche soldo grazie alle scommessse, Lenny (interpretato da Armand Assante) si guadagna da vivere grazie alla sua impresa funebre, mentre Victor (interpretato da Lee Canalito), si procura del denaro distribuendo del ghiaccio in giro per la città. Cosmo ha una cotta per Annie (interpretata da Anne Archer), che è anche l'ex ragazza di suo fratello Lenny. Purtroppo i due, ai tempi, si sono lasciati perché quest'ultimo era partito per la guerra (dove è anche rimasto ferito), ma adesso ha intenzione di riavvicinarsi alla sua ex. Una sera Cosmo e Lenny si recano alla Taverna Paradiso, un luogo dove avvengono degli incontri di wrestling in cui si possono fare anche delle scommesse. Quella sera si effettuerà un incontro con il campione Big Glory (interpretato da Frank McRae), chi lo sconfiggerà si porterà a casa ben 100 dollari. Cosmo invita suo fratello Lenny a partecipare all'incontro che sconfiggerà Big Glory e si porterà a casa il premio. Intanto la situazione lavorativa dell'altro fratello, Victor, inizia a peggiorare. Infatti, con l'avvento dei frigoriferi, non ci sono più richieste di ghiaccio, per questo i suoi guadagni iniziano a diminuire considerevolmente. Per questo motivo, suo fratello Cosmo, gli consiglia d'intraprendere una carriera come atleta wrestler, consiglio che Victor accetta. Intanto Lenny torna con Annnie, Cosmo, disperato per questa notizia pensa al suicidio, ma ci penserà una sua cara amica (innamorata perdutamente di lui) a fargli cambiare idea. Victor, invece, inizia la sua nuova avventura come wrestler. Su consiglio di Big Glory, deve cercarsi un buon manager e il giovane Carboni con grossa delusione di Cosmo, decide di fare la proposta all'altro fratello, Lenny, che di buon grado accetta. Arrivano le prime vittorie e anche i primi guadagni, solo che a causa degli incontri Victor riporta molte ferite e Cosmo gli consiglia di ritirarsi ma Lenny si oppone a causa della sua avidità sorta grazie agli enormi guadagni.

