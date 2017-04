THE GUARDIAN/ Su Rete 4 il film con Kevin Costner e Ashton Kucther (oggi, 5 aprile 2017)

film prima serata

THE GUARDIAN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 APRILE 2017: IL CAST - The guardian, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicoal di genere azione e drammatica The Guardian -Salvataggio in mare, realizzata in USA nel 2006 e prodotta da una serie di case cinematografiche, la regia è stata curata da Andrew Davis mentre nel cast sono presenti Kevin Costner, Ashton Kucther, Melissa Sagemiller e Sela Ward. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

THE GUARDIAN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Ben Randall (Kevin Costner) di professione addetto al salvataggio in mare che si è trovato suo malgrado all’interno di una pericolosa e violenta tempesta che ha provocato una serie di morti salvando solo lui. Essendo quindi l’unico sopravvissuto a questo disastroso incidente, Ben si ritrova impaurito e incapace di fare il suo vecchio lavoro. Per questo motivo viene inviato ad insegnare nella nota A School ed ossia una nota e molto importante scuola che addestra le giovani reclute facendoli diventare dei superlativi Rescue Swimmers che poi entreranno nel corpo elite della guardia costiera americana. Nonostante i suoi buoni propositi, Ben si ritrova a dover fare i conti con un ragazzo di nome Jake Fischer (Ashton Kutcher) che è molto presuntuoso e alquanto arrogante. Scorgendo meglio il suo carattere però, Ben prende coscienza del fatto che proprio Jake nonostante il suo caratteraccio, possa essere il migliore allievo che potesse avere per la preparazione qualità e coraggio. Il giorno della prima e più pericolosa missione, Jake viene inviato in Alaska in quelle che sono le temibili acque del Mare di Bering, qui Jake riesce a fare del proprio meglio per mettere in pratica tutti i saggi consigli assimilati nonché di scoprire esattamente cosa significa rischiare tutto per cercare di sopravvivere. Grazie quindi alla professionalità e all’impegno di Ben che è riuscito a formare dei validi e preparati Rescue Swimmers, questi sono entrati nel cuore di tutti gli americani specialmente quando la popolazione ha dovuto fare i conti con l’uragano Katrina che ha creato una serie di distruzioni e inondazioni e in cui questi uomini sono diventati i veri eroi nazionali perché capaci di salvare una marea di vite umane.

