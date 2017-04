TUTTA COLPA DELL'AMORE/ Su Rai 2 il film con Josh Lucas e Reese Witherspoon (oggi, 5 aprile 2017)

film prima serata

TUTTA COLPA DELL'AMORE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 5 APRILE 2017: IL CAST - Tutta colpa dell'amore, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere commedia sentimentale dal titolo originale Sweet Home Alabama, prodotta nel 2002 dalla Original Film per la regia di Andy Tennant e nel cast sono presenti Josh Lucas, Reese Witherspoon, Patrick Dempsey e Candice Bergen. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

TUTTA COLPA DELL'AMORE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 5 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista una giovane donna di nome Melanie Carmichael (Reese Whiterspoon) che dopo aver vissuto in Alabama si è trasferita nella splendida New York per coltivare il suo sogno, diventare una nota stilista di successo. Sogno che grazie al proprio innato talento e alla propria determinazione, Melanie è riuscita a realizzarlo muovendosi alla conquista di New York. La stilista però non ha solo una vita lavorativa che va alla grande, ma è anche molto felice per quanto riguarda la sfera sentimentale. Melanie infatti è riuscita nell’ardua impresa di far capitolare l’uomo più ambito della città, il cosiddetto scapolo d’oro Andrew Hennings (Patrick Dempsey) che dopo essersi innamorato perdutamente di lei, le ha chiesto di sposarlo. Tutto sembra pronto per iniziare i preparativi per questo giorno così speciale, ma la donna sembra avere qualche problema. Ciò che la tormenta è infatti il suo passato in quanto mentre viveva in Alabama nel periodo della sua giovinezza, Melanie ha compiuto degli errori, uno fra tutti l’essersi sposata con Jake (Jodh Lucas) un suo vecchio amico di infanzia con il quale però non aveva mai divorziato. Per riuscire quindi ad ottenere la tanto sospirata separazione, la donna deve ritornare nel tanto odiato paese natio e qui sa benissimo che non sarà facile affrontare e convincere l’ex marito. Da qui per Melanie è l’inizio di un incubo in quanto prova in tutti i modi a convincere Jake spesso usando anche metodi non proprio leciti e proprio quando sembra aver ottenuto ciò che vuole, la donna inizia ad essere tormentata da una serie di interrogativi. Man mano che infatti passa del tempo in Alabama le tornano in mente i bei momenti vissuti lì prendendo coscienza del fatto che è fortemente ancorata alle proprie origini più di quanto creda e che è ancora innamorata del suo ex marito Jake.

