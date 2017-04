UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 5 aprile: Vittorio trova la forza di denunciare Luca?

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 5 APRILE: VITTORIO DENUNCIA LUCA? - Arriverà finalmente il momento della resa dei conti nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda questa sera su Rai 3. In essa, infatti, Luca si troverà in grossa difficoltà a causa delle sue condizioni di salute. Non avrebbe mai dovuto lasciare l'ospedale senza il benestare dei medici e la sua decisione di seguire e incastrare definitivamente Vittorio si dimostrerà oggi un gravissimo errore. Dopo essersi reso conto del grave pericolo corso, il figlio di Guido deciderà che è giunto il momento di porre fine a questo incubo una volta per tutte. Per questo prenderà la migliore decisione possibile: si rivolgerà alla Polizia, raccontando di avere assistito alla morte di Antonio? Avrà ancora il video con sè? Serena e Filippo dovranno affrontare più di qualche problema riguardante i loro padri: mentre Roberto avrà una strana domanda per il figlio, la madre di Irene dovrà cercare di convincere Gigi Del Colle a non rinunciare al suo spettacolo a causa delle accuse di un famoso critico teatrale. Raggiungerà il suo obiettivo senza peggiorare la situazione, già tesa, con il marito? A Palazzo Palladini ci saranno anche altri motivi di discussione: Rossella e Patrizio chiariranno le recenti incomprensioni riguardanti la prestanza degli uomini, ma poco dopo sarà Michele a rendersi conto di non essere proprio un grande esempio di fisico atletico.

