UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 6 APRILE: ELENA VUOTA IL SACCO? - Mauro riuscirà ad ottenere la confessione di Elena, la complice di Cayetana nel suo rapimento? Dovremo attendere la puntata di Una vita di domani per conoscere gli sviluppi di questa vicenda, dopo che l'ispettore è riuscito a favorire la fuga della donna dal carcere. Elena, però, è passata dalla padella alla brace finendo per essere rinchiusa nell'abitazione di Mauro, pronto a tutto per scoprire come si sono svolti davvero i fatti. Il poliziotto minaccerà la donna, obbligandola a vuotare il sacco ma non ci saranno (quanto meno domani!) novità degne di nota. Elena resterà ferma nelle sue precedenti dichiarazioni, continuando a dichiarare di avere agito da sola e dimostrando la totale estraneità dei fatti della vedova di German. Dunque anche questa volta Cayetana la farà franca? O Mauro riuscirà a trovare un'altra via per incastrarla una volta per tutte facendole pagare le sue numerose colpe?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 6 APRILE: IL SENSO DI COLPA DI TERESA - Non ci sarà pace per Teresa e Mauro nelle puntate spagnole di Una vita. La coppia, infatti, ha trascorso insieme alcune ore, allontanandosi da Acacias 38 per non ben precisati motivi (non va dimenticato, infatti, che in pochissimi saranno a conoscenza della verità sulle sorti dell'ispettore). Al suo ritorno a casa, però, Teresa si troverà di fronte ad un appartamento inspiegabilmente vuoto. Le ragioni di quanto accaduto saranno spiegate domani da Cayetana all'amico: in sua assenza Tirso, il bambino del quale la maestra si sta prendendo cura, si è sentito male perdendo nuovamente la vista. Negli ultimi tempi, infatti, aveva dato qualche piccolo segno di miglioramento, ma la ricaduta non farà ben sperare per il suo futuro. Quanto accaduto durante l'assenza di Teresa, sarà l'occasione perfetta per Cayetana che farà sentire in colpa l'amica: dove si trovava mentre il bambino stava male e aveva bisogno del suo aiuto?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 6 APRILE: RAMON DIVENTA SOCIO DI ROSINA - Fin dal giorno del suo ritorno ad Acacias 38, Leonor aveva espresso il suo desiderio di vendere la parte dei giacimenti d'oro di sua proprietà. Ma sarà nella puntata spagnola di Una vita di domani che apprenderemo qualcosa in più sulle sue intenzioni e sulle conseguenze dei suoi affari. Pablo si era detto contrario a questa inspiegabile decisione della moglie e subito ne aveva fatto parola con Rosina che non era rimasta con le mani in mano. A confermarlo sarà l'identità del nuovo socio delle miniere un tempo appartenute a Maximiliano, niente meno che la persona della quale quest'ultimo si fidava più al mondo: il suo caro amico Ramon, al quale lo stesso Maximiliano aveva fatto da testimone prima della sua morte. Ramon d'ora in avanti diventerà il socio di Rosina, riusciranno a formare una squadra affiatata? O la madre di Leonor, ora sposata con il giovane Liberto, ne combinerà una delle sue?

