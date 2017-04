UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: il patto di ferro di Ursula e Cayetana

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 5 APRILE: L'ACCORDO DI CAYETANA E URSULA - Non ci sarà più spazio per le menzogne tra Cayetana e Ursula che oggi a Una vita dovranno affrontare la verità: la governante ha scoperto che la sua padrona è in realtà la figlia di una umile domestica e non intende più subire le solite umiliazioni. Per questo, dopo avere affrontato la situazione a viso aperto, le due donne giungeranno ad un accordo finale, l'unico possibile: Ursula terrà la bocca chiusa, dimenticando tutto ciò che ha scoperto negli ultimi giorni. Cayetana dal canto suo d'ora in avanti la tratterà con maggiore rispetto, considerandola quasi una sua pari e non una semplice domestica. Sulle prime, la vedova di German sarà indecisa sulla decisione da prendere ma dopo essersi confrontata con la madre concluderà di accettare tale aut aut. Sarà dunque questa la fine delle ostilità tra la governante e la sua padrona? O si tratterà dell'inizio di una vera disputa destinata a tenere banco a lungo?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SUSANA DIMOSTRA IL SUO AMORE? - Simon dovrà affrontare tempi davvero molto difficili nelle puntate spagnole di Una vita. Elvira, furiosa con lui, ha infatti deciso di accettare la proposta di matrimonio di Burak, finendo per cacciarsi in grossi guai. A poche ore dalla sua partenza per la Turchia, infatti, il fidanzato ha scoperto la tresca clandestina tra la ragazza e il maggiordomo, informando Arturo dell'accaduto. Ne è conseguito un duro confronto durante il quale ha colpito duramente al capo il suo maggiordomo. Quali conseguenze avrà questa vicenda? A sorpresa una persona correrà in soccorso del ragazzo, riverso a terra privo di sensi. Vi sorprenderà sapere che si tratterà niente meno che di Susana che per la prima volta dimostrerà di provare un vero affetto nei confronti del figlio illegittimo. Sarà lei a condurlo in ospedale per le cure del caso, queste ferite avranno delle conseguenze nella vita di Simon? E cosa accadrà alla disperata Elvira?

© Riproduzione Riservata.