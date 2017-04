UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Marco Cartasegna vuole una donna bella e non banale, è Soleil? (Trono Classico)

Marco Cartasegna

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MARCO CARTASEGNA VUOLE UNA DONNA BELLA, SOLEIL SORGE’ E’ LA SUA PREFERITA? – Il trono di Marco Cartasegna comincia ad entrare nel vivo. Il tronista milanese continua a conoscere le sue corteggiatrici e a dispensare baci a destra e a sinistra sperando di trovare, prima o poi, la sua donna ideale. Il 26enne milanese, infatti, ha le idee chiare: per conquistarlo, un donna dev’essere bella e non banale. Marco, infatti, non si nasconde dietro ad un dito e ai microfoni del settimanale Novella 2000 confessa di dare molta importanza all’aspetto fisico: “In una donna cerco lealtà, fedeltà, rispetto. Deve essere bella, mi interessa molto l’aspetto fisico. E poi non deve essere banale”. Tra le corteggiatrici presenti nello studio di Uomini e Donne, la descrizione fatta da Marco Cartasegna richiama alla mente la bella Soleil Sorgè che, oltre ad essere una delle ragazze più belle presenti nello studio di Uomini e Donne, ha dimostrato di non essere assolutamente banale accettando di uscire in esterna anche con Marco nonostante un percorso importante con Luca Onestini. Anche con quest’ultimo, inoltre, la corteggiatrice sta dimostrando di essere capace di regalare tanti colpi di scena al punto da aver promesso vendetta nei suoi confronti dopo la scelta di portare in studio due nuove corteggiatrici con le quali ha dimostrato di avere già molto feeling. Nonostante la scelta della Sorgè, dunque, Marco Cartasegna tornerà alla carica?

