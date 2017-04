UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani non trova pace: addio in arrivo? (Trono Over)

Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI SENZA PACE, L’ADDIO SI AVVICINA – Gemma Galgani non riesce a trovare pace in amore. La dama storica del trono over di Uomini e Donne continua a mettere tutta se stessa nelle sue relazioni ricevendo, però, delle cocenti delusioni. E’ accaduto con Giorgio Manetti, con Michele D’Ambra e adesso con Marco Firpo che non ha alcuna intenzione di concederle una nuova possibilità nonostante la dama abbia più volte ribadito di voler tornare con lui. Il cavaliere dai lunghi capelli biondi, però, non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi al punto da aver accettato anche altre pretendenti. Un duro colpo per Gemma Galgani che comincia ad essere stanca di ricevere tutte queste delusioni. A distanza di sette anni dalla sua prima apparizione nel parterre del trono over, dunque, lo spettro dell’addio di Gemma comincia ad essere sempre più concreto. Nonostante sia sempre ottimista e speranzosa di poter trovare finalmente l’amore vero grazie al programma di Maria De Filippi, stavolta la dama appare stanca di dover ricucire i cocci del suo cuore ogni volta che conosce un nuovo cavaliere. Gemma, dunque, deciderà davvero di lasciare il programma tornando alla sua vita normale dicendo addio alle telecamere e al trono over?

