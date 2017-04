Uomini e Donne / Anticipazioni registrazione: brutte notizie in arrivo per Soleil! (Trono Classico)

Luca Onestini (Uomini e Donne)

Uomini e Donne, Anticipazioni registrazione 5 aprile: brutte notizie in arrivo per Soleil e Giulia? (Trono Classico) - A Uomini e Donne le cose cominciano a complicarsi. Il Trono Classico e in particolare quello di Luca Onestini ha iniziato a prendere una piega davvero inaspettata. Il tronista ha deciso di far scendere due nuove corteggiatrici, chieste proprio da lui; un colpo davvero forte per Soleil Sorgè che per la prima volta abbiamo visto perdere la sicurezza mostrata finora in studio. Luca Onestini sembra deciso nel portare avanti la decisione di ampliare nuovamente i suoi orizzonti e la prossima registrazione potrebbe portare a galla ulteriori novità. È soprattutto Cecilia Zarrigo - che già abbiamo conosciuto durante il trono di Oscar Branzani - a poter impensierire Soleil e Giulia Latini. Nonostante Cecilia e Luca abbiano fatto una sola esterna, è apparsa chiara a molti la grande attrazione tra i due. Se quindi la battagli verso la scelta prima appariva palesemente combattuta solamente tra Giulia e Soleil e vedeva in dirittura d'arrivo proprio la seconda, ora potrebbe cambiare tutto.

Uomini e Donne, Anticipazioni registrazione 5 aprile: Luca Onestini pronto a cambiare le carte in tavola (Trono Classico) - Per nulla banali queste battute finali del Trono di Luca Onestini. Dopo i testa a testa accesi con Marco Cartasegna, che sembravano evidenziare il palese (e maggiore) interesse verso Soleil, Luca cambia le carte in tavola e decide forse di fare un passo indietro rispetto alla scelta. Questo potrebbe essere da una parte segnale di totale confusione per il tronista che non ha davvero ancora trovato di fronte a se qualcuna che l'abbia conquistato fino in fondo; dall'altra potrebbe invece essere il tentativo finale per far ingelosire una o entrambe le sue corteggiatrici (Soleil e Giulia) in modo da poter comprendere fino in fondo chi sono e quali sono i loro interessi. In questo senso se Soleil è apparsa molto scossa, tanto da commuoversi, Giulia è sembrata fredda e distaccata, cosa che potrebbe significare che il suo possa realmente essere un "no".

