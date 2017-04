AMICI 2017 SERALE/ Ed. 16. Video, Morgan se la prende col pubblico: “Siete dei bimbimin**a!”

Morgan al serale di Amici 16

SERALE AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: VIDEO, MORGAN SE LA PRENDE COL PUBBLICO: “SIETE DEI BIMBIMIN*IA!” - Sarà sicuramente una puntata esplosiva quella del terzo serale di Amici 16, che andrà in onda questo sabato sera su Canale 5. Morgan, il vocal coach della Squadra Bianca, è sicuramente il personaggio più imprevedibile di quest’edizione: dopo aver fatto da giudice nella passata edizione, l’ex frontman dei Bluvertigo è passato dall’altra parte della barricata e ora “allena” i cantanti della Squadra Bianca. In queste prime settimane si è fatto notare per non essere particolarmente docile con i ragazzi: in più occasioni il cantante, che non è nuovo a momenti del genere, ha detto loro in faccia e senza mezzi termini cosa pensava, senza preoccuparsi di essere troppo duro. Morgan è notoriamente “senza filtro” e questo sabato lo vedremo applicare la stessa regola con il pubblico. Una piccola anticipazione a riguardo ce la dà un video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale di Amici: “Sabato sera @inartemorgan ne avrà per tutti... ma proprio tutti! #Amici16”. Nel video vediamo Marco Castoldi mentre si rivolge al pubblico in studio, con gli indici puntati contro di loro: “Il problema di base lo dimostra questo pubblico…sono bimbin**ia. Lo dimostra questo, siete voi, siete voi”. Il breve filmato ha collezionato oltre 73mila visualizzazioni in un’ora e nei commenti i telespettatori hanno espresso tutto il loro risentimento: “Ma questo è pure pagato per stare a scaldare la sedia e dire minchiate”, “Ma che si dia una calmata”, “Ma veramente? E ancora non lo mandano via cioè dai”. Clicca qui per vedere il video e leggere tutti i commenti.

