Amedeo Barbato, Uomini e donne

Amedeo Barbato Vs Sophia Galazzo, Uomini e donne, dietro le quinte dei loro baci e l'ex suocera sbotta sui social - Diciamo pure che Amedeo Barbato non è stato proprio un signore nemmeno durante il suo percorso a Uomini e donne ma adesso nessuno comprende bene il significato del suo intervento social sulla sua ex. La diretta annunciata da lui stesso per le scorse ore doveva essere una "recensione" e un commento della semifinale dell'Isola dei Famosi ma in realtà non è stato così visto che l'ex tronista, tra una cosa e l'altra, ha pensato bene di tornare a parlare di Sophia Galazzo. Dopo quello che è successo nei mesi successivi alla loro rottura, il tronista ha pensato bene di tornare sull'argomento solo per ribadire il fatto che la sua scelta non è stata fatta con il cuore e che si è lasciato prendere dalla situazione e dai fan tanto che torna a parlare di Romina, sua possibile scelta. Fin qui tutto ok se non fosse che Amedeo non si è fermato a commentare la sua scelta ma anche la sua pseudo storia con Sophia dicendo che i loro baci non erano poi così mitici come tutti credevano e che quando Maria De Filippi li invitò in trasmissione per commentare la loro rottura lei disse no per non far venire a galla la verità. Lui si definisce un uomo del Sud sempre pronto ad agire con il cuore ma il suo discorso non convince la sua ex suocera nonché madre di Sophia che decide di intervenire per chiarire alcune cose. In particolare, proprio sui social, la donna ribadisce il fatto che nessuno ha invitato lui o la figlia in trasmissione e che "mia figlia è stata una grande signora visto che avrebbe potuto dire le peggiori cose su di te". Solo un modo per avere di nuovo visibilità?

