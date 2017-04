BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane 7 aprile: Sally fa un passo indietro, ha esagerato con Coco?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 7 APRILE: BUONE NOTIZIE PER LE SPECTRA? - Gli intrighi della famigli Spectra saranno più che mai protagonisti dell'ultima puntata di Beautiful della settimana in programma negli Stati Uniti. In essa, infatti, Darlita (l'impiegata della nuova casa di moda, erede anche nel nome dell'indimenticabile Darla) terrà sotto controllo i video che giungeranno dalla Forrester Creations, registrati da Coco con la videocamera nascosta nel suo ciondolo. Il braccio destro di Sally porterà le tanto attese buone notizie alle sue datrici di lavoro. Di cosa si tratterà? Gli spoiler ufficiali di domani non danno maggiori dettagli di questa importante scoperta, ma tutto fa pensare ai primissimi bozzetti 'rubati' dall'ignara Coco. Sarò dunque possibile creare una nuova linea, identica a quella dei Forrester. Ma quanto ci metteranno Steffy e familiari a scoprire la verità su questo spionaggio? In tal caso, sarà Coco l'inevitabile capro espiatorio?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 7 APRILE: SALLY NON CAMBIA IDEA, PER ORA... - L'affetto crescente di Sally per Thomas la spingerà a porre fine agli intrighi della famiglia? Nelle puntate americane di Beautiful, infatti, la rossa e nonna Shirley hanno nascosto una telecamera nel ciondolo di Coco per spiare i bozzetti della Forrester Creations. Eppure questa decisione non piacerà affatto alla nuova rivale di Steffy: il pensiero che la sorella possa finire nei guai se verrà scoperta (ricordiamo che Coco non sa di essere la 'talpa' della sua famiglia) e il timore che Thomas possa arrabbiarsi con lei, faranno riflettere Sally che sembrerà persino disposta a fare un passo indietro in questo progetto. Sarà compito di Shirley tranquillizzarla, toccando ancora una volta i tasti giusti. Non potrà rinunciare al sogno che per anni ha caratterizzato la famiglia Spectra, soprattutto la prozia Sally! Per ora dunque l'allarme potrà dirsi rientrato e la giovane aspirante stilista manterrà le sue intenzioni, ma in futuro...

