BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Quinn verrà cacciata da villa Forrester?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 6 APRILE: RJ CONVINCE BROOKE! - E' stato lontano da Los Angeles per anni ma fin dalla sua entrata nelle ultime puntate di Beautiful, R.J. ha cominciato a dettare legge all'interno della sua complicata famiglia. Dopo essere venuto a sapere delle intenzioni della madre di sposare Bill, il più giovane dei Forrester (ad esclusione del piccolo Douglas, destinato a sua volta a sparire!) ha mosso le sue obiezioni, prima scontrandosi con lo Spencer e poi chiedendo alla madre di pensarci due volte prima di un simile passo. E a quanto pare raggiungerà molto presto l'obiettivo prefissato: preoccupata che il figlio possa prendere male questa unione, Brooke chiederà tempo al fidanzato, rimandando la partenza per il loro matrimonio segreto lontano da Los Angeles. Si tratterà, a detta della Logan, solo di una breve attesa, che dovrà permetterle di far cambiare idea ad R.J. su Bill. Sarà davvero così facile convincere il figlio di Ridge, più che mai speranzoso di vedere di nuovo insieme i suoi genitori?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: QUINN CACCIATA DALLA VILLA? - La resa dei conti all'interno della famiglia Forrester potrebbe essere davvero molto vicina nelle puntate di Beautiful d'oltreoceano. I primi criptici spoiler relativi agli episodi della prossima settimana segnalano una frase che non può essere sottovalutata ovvero che 'qualcuno viene cacciato'. Com'è inevitabile non viene indicato il nome della persona costretta fare le valigie, ma qualcuno di voi ha già dei sospetti? Tenendo conto che sempre più persone sono a conoscenza del flirt avvenuto tra la Fuller e Ridge è davvero difficile pensare che Eric possa rappresentare ancora a lungo il suo ruolo di marito felice, convinto che tutto stia andando per il meglio. Brooke, Katie, Pam e Charlie oltre che i due diretti interessati Quinn e Ridge potrebbero presto fare un passo falso, che inevitabilmente scatenerà la rabbia del patriarca Forrester. Sarà solo l'inizio di guai anche peggiori?

