BELEN RODRIGUEZ / News: la showgirl sbarca a Selfie con Simona Ventura (Oggi, 6 aprile 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL ARGENTINA A SELFIE – LE COSE CAMBIANO CON SIMONA VENTURA – Quella che sembrava una piccola indiscrezione è diventata realtà. Secondo quanto si legge sul settimanale Novella 2000, Belen Rodriguez sarà affiancherà Simona Ventura nella nuova edizione di Selfie – Le cose cambiano, il reality show di canale 5 in cui i mentori aiutano le persone comuni a risolvere alcuni problemi estetici con l’aiuto di esperti del settore. Il programma che ha segnato il ritorno di Simona Ventura a Mediaset con grande successo, tornerà in onda a maggio. Super Simo, però, non sarà da sola ma potrà contare sull’aiuto di quella che è considerata da tutti una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Dopo alcuni dubbi, infatti, Belen avrebbe sciolto le riserve accettando la corte di Simona Ventura, la donna che portandola all’Isola dei Famosi ha contribuito a renderla la Rodriguez di oggi. Per super Simo si tratta, dunque, di un colpaccio. Belen, pur essendo sempre molto criticata, è una delle poche donne in grado d’incollare davanti alla tv milioni di persone.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: AMORE A GONFIE VELE CON ANDREA IANNONE – Prima di tuffarsi nella sua nuova avventura professionale, Belen Rodriguez si gode l’amore con Andrea Iannone accanto al quale ha ritrovato il sorriso dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. La showgirl argentina, insieme al pilota, sta girando il mondo. Dalla Malesia alle Maldive fino al Qatar, la coppia, anche per gli impegni professionali di lui, si sta godendo dei meravigliosi viaggi durante i quali esplode la passione. I due, insieme dalla scorsa estate, non nascondono l’amore che li ha travolti condividendo anche sui social le foto della loro vita. Belen che ha già dichiarato che non si sposerà più, tuttavia, non esclude la possibilità di regalare un fratellino o una sorellina Santiago. I prossimi mesi, dunque, saranno quelli giusti per mettere in cantiere un nuovo erede?

