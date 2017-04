CODE OF HONOR/ Su Cielo il film con Steven Seagal e Craig Sheffer (oggi, 6 aprile 2017)

film prima serata

CODE OF HONOR, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 6 APRILE 2017: IL CAST - Code of honor, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 6 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione Code of Honor. Si tratta di un film realizzato negli Stati Uniti d’America nel 2016 dal regista Michael Winnick che si è anche occupato della scrittura del soggetto e della realizzazione dell’adattamento della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti Steven Seagal, Craig Sheffer, James Russo, Griff Furst, Helena Mattsson, Rafael Petardi, Michael Flynn, Ileana Huxley, Anne Stward e Nathan Stevens. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

CODE OF HONOR, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 6 APRILE 2017: LA TRAMA - Il colonnello americano Robert Sikes (Steven Segal) è un valente soldato che nel corso della propria carriera militare ha sempre servito la propria Patria con estrema dedizione, senso del dovere e soprattutto mantenendosi nel campo della legalità anche per quanto concerne il codice etico di comportamento in battaglia. Nell’ultimo periodo il colonnello Sikes si trova ad agire in Oriente sempre per conto del Governo degli Stati Uniti per una missione di natura diplomatica piuttosto delicata. Come sempre Sikes non delude le aspettative che ci sono attorno a lui conducendo brillantemente in porto la missione. Avendo terminato il proprio compito dopo diversi anni decide di far ritorno nella propria città natale per godersi maggiormente la vita e stare più vicino alla propria famiglia. Tuttavia il ritorno di Sikes in Patria è traumatico in quanto si rende conto che la sua città è in preda al crimine che spadroneggia praticamente in ogni ambito e settore. Tenendo a cuore il destino della propria città e come sempre dedito al senso di giustizia e legalità, si rivolge all’autorità predisposte per assicurare l’ordine pubblico ma ben presto si accorge che c’è una complicità nei confronti di potenti associazioni criminali anche e soprattutto a livello politico. Preso atto dello stato delle cose, decide di risolvere la questione a proprio modo ed ossia utilizzando il proprio armamentario diventando così una sorte di giustiziere. Il colonnello Sikes mette nel proprio mirino tutti i criminali che incrocia sul proprio cammino rendendoli inoperosi e spesso e volentieri uccidendoli. Inoltre dopo aver effettuato delle indagini ed aver accertato che alcuni politici siano corrotti e quindi a loro volta dei criminali, provvede a mettere fuorigioco anche loro. Se la cittadinanza è entusiasta di quello che sta facendo, lo stesso non si può dire della polizia che mette sulle sue tracce un ex pupillo dello stesso Sikes ed ossia William Porter. I due daranno vita ad un duro scontro.

