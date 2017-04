Celebrity Masterchef Italia/ Finale, chi sarà il vincitore? Concorrenti e prove dell'ultima puntata (5 aprile)

Celebrity Masterchef Italia

CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, ANTICIPAZIONI, VINCITORI E PROVE ULTIMA PUNTATA 5 APRILE - Questa prima mini edizione di Celebrity Masterchef Italia è arrivata al capolinea. Quello che è partito come un vero e proprio esperimento ha riscosso notevole successo presso il pubblico (a livello di ascolti) e sui social dove la regina assoluta è stata Mara Maionchi, protagonista del cooking show di Sky Uno fino a giovedì scorsa quando è stata eliminata con gran dispiacere da parte di tutti. I 12 concorrenti arrivati dal mondo dello spettacolo, del giornalismo e dello sport si sono presi a colpi di Mistery Box, di prove insterne tra montagne e cucine stellate e Invention test ha hanno portato all'eliminazione di alcuni dei pezzi da novanta di questa edizione, vedi Alex Britti e Elena di Cioccio. Cosa succederà oggi, 6 aprile? Il cooking show tornerà in onda con la finalissima di questa prima edizione in cui i vip ancora in gara dovranno districarsi tra Mistery Box, Invention Test e il menù degustazione.

CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, ANTICIPAZIONI, VINCITORI E PROVE ULTIMA PUNTATA 5 APRILE - Celebrity MasterChef chiude i battenti proprio oggi, giovedì 6 aprile, dalle 21.15 in esclusiva su Sky Uno HD, con i temutissimi Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo pronti a sedersi a tavola per degustare i menù che i vip finalisti prepareranno per loro. Prima di arrivare a quel punto, però, un altro dei vip rimasti in gara dovrà dire addio alla cucina di Celebrity Masterchef e al suo grembiule. Filippo Magnini, Marisa Passera, Roberta Capua e Nesli sono loro che affronteranno la Mystery Box composta da soli 5 ingredienti. Per averne altri cinque i vip dovranno indovinare gli elementi che compongono una particolare zuppa che loro stessi potranno assagiare. Come sempre, il vincitore avrà un importante vantaggio nell’Invention Test mentre chi non riuscirà a superare la prova dovrà lasciare la cucina. A seguire, i super finalisti di Celebrity Masterchef combatteranno presentando il loro menù degustazione.

CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, ANTICIPAZIONI, VINCITORI E PROVE ULTIMA PUNTATA 5 APRILE - Tutto è pronto per l'ultimo duello di Celebrity Masterchef Italia. Questa sera i vip in gara che rimarranno tali dopo la Mistery Box e linvetion Test avranno modo di presentare i loro menù degustazione. Solitamente il duello finale è a due ma, dopo quello che è successo nello show da cui Celebrity Masterchef èstato tratto, sembra proprio che potrebbero presentarsi in 3 davanti ai giudici. Tra i papbili vincitori ci sonosicuramente Roberta Capua e Marisa Passera. Chi riuscirà a vincere? Vi ricordiamo che anche il vincitore della versione vip conquisterà il premio di 100.000€ da destinare in beneficenza.

