FILIPPO MAGNINI / Il nuotatore sempre tra i migliori, vincerà? (Celebrity MasterChef Italia, 6 aprile)

Filippo Magnini

FILIPPO MAGNINI, IL NUOTATORE ALLE PRESE CON I FORNELLI: ESTASIATO DALLA PROVA NEL RISTORANTE DI RENAULT (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 6 APRILE) – Tra poche ore nella prima serata del canale satellitare Sky Uno va in onda una nuova puntata della trasmissione culinaria Celebrity MasterChef Italia con la partecipazione di Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich nelle vesti di giudici. Tra i concorrenti che sono ancora in lizza per la vittoria finale c’è anche il popolare nuotare italiano Filippo Magnini. In attesa di rivederlo all’opera dietro i fornelli della versione vip della nota trasmissione culinaria, vi segnaliamo un suo post pubblicato su Instagram nel quale ringrazia Emmanuel Renault per l’esperienza indimenticabile vissuta nel suo ristorante in Francia nel corso dell’ultima puntata del programma trasmessa lo scorso giovedì 30 marzo. Nel post si vede un selfie dello stesso Magnini con indosso il grembiule di MasterChef. Nel post si legge: “Esperienza indimenticabile alla corte di @emmanuel.renault 3 stelle michelin Merci pour l’esperience merveilleuse”. Migliaia i Mi Piace da parte dei fan. Clicca qui per vedere il post.

FILIPPO MAGNINI, IL NUOTATORE ALLE PRESE CON I FORNELLI: SEMPRE TRA I MIGLIORI (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 6 APRILE) – Nella puntata di giovedì 30 marzo 2017, Magnini e gli altri concorrenti ancora in gara hanno dovuto fare i conti con una Mistery Box caratterizzata da 9 ingredienti portati dai familiari ed amici. Per Filippo c’è sua sorella. Il regolamento ha previsto che ogni parente abbia portato in dote un ingrediente un po’ indigesto per il concorrente per una prova staffetta (dieci minuti cucina Magnini e 10 minuti la sorella). Magnini e la sorella hanno preparato un ottimo piatto basato sul peperone tant’è che è stato inserito tra i tre migliori. Nell’invention test a Magnini tocca cucinare il giaca, un ingrediente sconosciuto al nuotatore. Per lui c’è qualche piccolo consiglio da parte di Barbieri ma il piatto preparato da Magnini ha degli errori ed in particolare i calamari sono troppo gommosi. Tuttavia gli va bene perché non è tra i tre peggiori e dunque non a rischio eliminazione. Nella prova in esterna si è andati in Francia alle pendici del Monte Bianco e per la precisione nel ristorante dello chef Renault. La prova ha richiesto la preparazione di ben dodici piatti. Magnini non la vincerà per cui va al pericoloso Pressure dove però si impone al primo round guadagnandosi l’accesso alla finale.

