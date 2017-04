Giulia De Lellis, Pomeriggio 5

Giulia de Lellis Vs le Curvy, video lite a Pomeriggio 5: "non è un bel vedere" - Giulia de Lellis torna da Zanzibar, torna in tv ed è subito polemica. La corteggiatrice di Uomini e donne dice sempre quello che pensa e anche ieri, a Pomeriggio 5, è stato così. Proprio la scorsa settimana il suo fidanzato Andrea Damante è stato ospite in studio per la sfilata in bikini delle curvy non senza polemiche. Il tronista aveva sottolineato il fatto che non ama molto questo tipo di curve e che una donna con la pancia non gli piace poi molto soprattutto se mette in mostra in questo modo le due "qualità". A quanto pare i due fidanzati pensano la stessa cosa e Giulia ci tiene a precisarlo tanto da dichiarare: "Sono bellissime, hanno dei volti particolari con dei lineamenti bellissimi, ma il grasso non è bello. Per me non è un bel vedere sinceramente un colosso con un pancione così, con una coscia che è grande quanto quattro delle mie. Non è un insulto, è solo il mio pensiero". La polemica non è mancata tra chi pensa che la sua sia un'esagerazione e chi la pensa proprio come Giulia e quando in studio si è presentata una ballerina di burlesque con una taglia di 52 lei ha rilanciato dicendo: " Si sente sensuale? Ci vuole coraggio". A questo punto è la stessa conduttrice a richiamare la sua ospite facendole notare che questo non è coraggio ma è consapevolezza del proprio corpo e voglia di piacersi nonostante tutto. Ecco qui il video del momento.

