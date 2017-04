Grande Fratello Vip/ Niccolò Bettarini nel cast? Mamma Simona Ventura dice no! (oggi, 6 aprile)

Niccolò Bettarini e Simona Ventura, web

Grande Fratello Vip, da Niccolò Bettarini ad Ornella Muti e Naike Rivelli per il cast? (oggi, 6 aprile) - Morto un reality se ne fa un altro e mentre i fan di Canale 5 attendono con ansia la finale dell'Isola dei Famosi, in onda mercoledì prossimo, altri aspettano il ritorno del Grande Fratello Vip. La nuova edizione del reality show di Canale 5 potrebbe occupare presto il prime time di Canale 5 e proprio per questo si lavora a gran ritmo a cominciare dal cast. Quello della prima stagione non ha deluso e lo stesso si spera succeda con questo del secondo. per duplicare il successo della prima stagione servirà ricorrere a grandi nomi e i primi, anche se non ufficiali, non deludono. Ancora una volta si è fatto il nome di Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli. Le due erano già state "nominate" per questa edizione dell'Isola dei Famosi almeno fino a quando la stessa Naike non ha smentito le voci che circolavano in rete, e adesso? Le due non sono partite per l'Isola ma diranno no al reality show di Cinecittà? Un altro dei nomi che circolano in questo momento è quello di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e di Simona Ventura. Sarà vero?

Grande Fratello Vip, Niccolò Bettarini nel cast? Mamma Simona Ventura dice no! - Niccolò Bettarini e la sua presunta partecipaziona all'Isola dei Famosi fanno discutere. In queste ore non si parla d'altro e mentre papà Stefano in questi giorni sta facendo ritorno in Italia dopo due mesi passati in Honduras, mamma Simona Ventura è già pronta a dire la sua sulla questione. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi sembra che Niccolò sia pronto a partecipare all'edizione vip del reality show ma che mamma Simona Ventura non abbia alcuna voglia di vedere il figlio in tv. I reality possono regalare tanto successo e visibilità ma potrebbero anche portare con sé brutte sorprese, vedi quello che è successo proprio al papà Stefano nella prima edizione. Naturalmente si tratta solo di ipotesi e voci e per la conferma ufficiale dovremo aspettare ancora un po'. Voi come vedreste la partecipazione del figlio della Ventura e di Bettarini?

