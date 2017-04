IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata spagnola 7 aprile: Emilia appoggerà qualsiasi scelta di Matias

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 7 APRILE: EMILIA APPOGGIA MATIAS - La gravidanza di Marcela sarà la trama principale anche dell'ultima puntata settimanale de Il Segreto che verrà trasmessa domani sul canale spagnolo Antena 3. In essa Matias continuerà a confrontarsi con Alfonso al quale racconterà la proposta fatta dalla ragazza: non sposarla ma darle l'aiuto economico del quale avrà bisogno per crescere al meglio il nascituro. Dopo il padre, oggi sarà la volta di informare anche Emilia di questa novità. La figlia di Raimundo si riconfermerà persona realistica e comprensiva, soprattutto tenendo conto che lei stessa aveva vissuto un'esperienza simile quando era una ragazza. Anche lei lo tranquillizzerà, come già aveva fatto Alfonso, dicendogli che sarà sempre dalla sua parte e che lo appoggerà per qualsiasi decisione. Si tratterà di parole che incoraggeranno Matias anche se i suoi genitori non prenderanno una decisione al suo posto: solo lui dovrà capire se sposare o meno Marcela.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 7 APRILE: RAIMUNDO CONTRO TUTTI - Fin dal giorno del suo risveglio dal coma nel quale era sprofondato, Raimundo non è più stato se stesso. Nelle puntate spagnole de Il Segreto il patriarca Ulloa ha perso la memoria ma è apparso anche diverso dal punto di vista caratteriale: duro e scontroso, a tratti persino crudele, ha rifiutato di vedere Emilia, da lui considerata un'estranea. Donna Francisca non se la passerà molto meglio nell'episodio spagnolo di domani pomeriggio: in esso, infatti, Raimundo si mostrerà molto aggressivo con la sua storica fidanzata che avrebbe dovuto sposare proprio nel giorno dell'attentato. Rifiuterà di mangiare e farà cadere la Montenegro in uno stato di grande preoccupazione e disperazione, soprattutto quando l'uomo affermerà di non essere innamorato di lei. Ma quali saranno le vere cause di questo comportamento di Raimundo? In Spagna si fa sempre più insistente la voce secondo la quale lui ricordi tutto ma stia solo proteggendo la sua famiglia dalle possibili mosse di Cristobal.

