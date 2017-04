IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: chi sono la donna e il bambino insieme a Beatriz?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 6 APRILE: LA MISTERIOSA FOTO DI BEATRIZ - Canale 5 trasmetterà domani una nuova avvincente puntata de Il Segreto, nella quale le indagini di Camila entreranno nel vivo. Approfittando dell'assenza di Hernando, ancora ricoverato in ospedale, la cubana entrerà nella sala di lettura per scoprire qualcosa in più sul passato del marito e su quello della famiglia Mella. Non ci metterà molto a trovare una foto di Beatriz, scattata qualche anno prima, e ritratta in compagnia di una donna e di un bambino un po' più grande di lei. Scoprire l'identità di quelle persone potrebbe essere il tassello mancante affinché il comportamento di Hernando sia chiarito, così come lo shock che ha causato il mutismo della ragazza. Per saperne di più, Camila si rivolgerà all'unica persona in grado di aiutarla ovvero alla piccola Beatriz. Ma la sua reazione di fronte a quella immagine sarà davvero sorprendente: la giovane Mella sarà sconvolta e fuggirà via. Per quale motivo? Cosa nascondono quei volti?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MATIAS E' IL PADRE DEL BAMBINO DI RAFAELA? - Voci davvero insistenti giungono da varie pagine Facebook spagnole dedicate alla telenovela Il Segreto. Da esse e da alcune foto che circolano sul web, sembra che molto presto ci troveremo di fronte ad una importante sorpresa riguardante Marcela. La ragazza di nubili origini ha trascorso dei momenti di passione con Matias e qualche settimana dopo gli ha annunciato di essere in attesa di un bambino. Non ha insistito chiedendogli di sposarsi, limitandosi a pretendere un aiuto economico per la creatura in arrivo. Ma quali sono davvero le intenzioni della mugnaia di Puente Viejo? Sembra che molto presto conosceremo una persona dal suo passato e che proprio questo uomo potrebbe essere il padre del bambino che porta in grembo. Aveva dunque cercato Matias proprio per trovare un benestante rampollo da spennare? Il suo tempismo a tal proposito è stato davvero eccezionale, dato che proprio in quei giorni il ragazzo e Beatriz potevano tornare ad essere una coppia felice.

