IL SEGRETO/ Da oggi al cinema il film diretto da Jim Sheridan con Rooney Mara (6 aprile 2017)

Immagine presa dal web

IL SEGRETO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (6 aprile 2017) - Nella giornata di oggi, giovedì 6 aprile è in uscita nelle sale cinematografiche italiane il film di genere drammatico ''Il segreto'' (titolo originale The Secret Scripture). Un film irlandese prodotto dalla casa cinematografica della Ferndale Films Limited la cui fase di distribuzione è stata presa in carico dalla Lucky Red. La regia è curata da Jim Sheridan, il soggetto è stato tratto dal romanzo omonimo scritto da Sebastian Barry mente l’adattamento della sceneggiatura per la versione cinematografica è stato curato dallo stesso regista che si è avvalso del supporto di Johnny Ferguson. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Brian Byrne, la scenografia è stata creata da Derek Wallace, il montaggio è frutto del lavoro di Dermot Diskin e la fotografia è stata curata da Mikhail Krichman. Nel cast sono preseti Vanessa Redgrave, Rooney Mara, Erci Bana, Jack Reynor e Theo James.

IL SEGRETO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (6 aprile 2017) - Il film vede come protagonista una donna di nome Rose (Rooney Mara) da sempre contraddistinta da grande forza e coraggio che però non riesce a godere appieno della vita. Rose infatti non riesce ad essere felice e mostra sempre un animo triste a causa di un segreto che custodisce gelosamente e che è a dir poco inconfessabile. Inoltre a tormentare la vita e l’animo di Rose è il suo estremo bisogno di verità. La sua storia si intreccia con quella di un uomo di nome Stephen Grene, di professione medico che rimane incuriosito da lei e dalla sua personalità. Il dottor Grene quindi decide di voler scoprire qualcosa di più della vita di Rose ma soprattutto del suo passato. È così che svolgendo una propria indagine personale il dottor Grene inizierà a scoprire un passato sconvolgente in cui la donna si è perdutamente innamorata di un uomo che credeva essere l’uomo della sua vita. Tuttavia la meschinità di quest’ultimo era venuta subito a galla facendo trovare la povera Rose in questa relazione caratterizzata da tanta e travolgente passione ma ciò non era bastato. L’uomo infatti si era rivelato essere per lei sbagliato e questo l’aveva portata a commettere una serie di errori di cui ancora oggi porta nel suo cuore le colpe.

IL SEGRETO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL REGISTA E LE CURIOSITA' (6 aprile 2017) - Questa pellicola è stata presentata in anteprima mondiale nel mese di settembre al Toronto International Film Festival per poi essere presentata anche a Londra e a Roma nell’ambito della Festa del cinema di Roma. Il regista di questo film, Jim Sheridan è diventato famoso per aver dato vita a delle ottime pellicole che hanno lasciato un segno tangibile come Il mio piede sinistro uscito nel 1989, Nel nome del padre uscito nel 1993, The Boxer del 1997, In America – Il sogno che non c’era uscito nel 2002 e Dreamhouse proposto al pubblico nell’anno 2011. Nel cast figurano diversi attori piuttosto conosciuti ed apprezzati come nel caso di Eric Bana che molti ricorderanno nel film Hulk, nel colossal Troy, Un amore all’improvviso e che nel 2017 sarà tra i protagonisti della pellicola King Arthur – Il potere della spada di Guy Ricthie che dovrebbe uscire al cinema il prossimo 12 maggio negli Usa.

© Riproduzione Riservata.