Samantha De Grenet all'Isola dei famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ASPETTANDO LA FINALE. SAMANTHA DE GRENET RIVELA: “ROCCO SIFFREDI? NON LO SOPPORTO” - Samantha De Grenet ha a lungo lottato con l’altro grande protagonista dell’Isola dei famosi 2017, ma alla fine ha dovuto arrendersi e lasciare il suo “regno” al modello israeliano, che sembra proprio essere il preferito del pubblico. La “regina” ha stregato tutti con l’abito bianco sfoggiato in puntata e commosso molti avvolgendo in un tenero abbraccio suo figlio Brando, a sorpresa in studio. Ma nel giorno dopo la diretta la De Grenet è stata protagonista della videochat e si è raccontato in una breve intervista: “Sono contenta così. C’erano persone molto più desiderose di arrivare tra i finalisti. A me, invece, interessava solo fare una bella Isola e credo in qualche modo di esserci riuscita.. che poi possa essere piaciuta o meno, ma mi sono veramente messa a nudo”. Alla showgirl non è però andato giù il tradimento dei compagni Simone, Nancy e Malena: “Non mi ha fatto piacere e ho chiesto i perché e i per come. Io sono una coerente, se sono legata a una persona, lo sono veramente. Tant’è che io nel caso di Giulio non potevo andare contro una persona a cui volevo bene, per un momento di arrabbiatura. Io credo che con lui sia nata davvero una bella amicizia, siamo stati molto uniti. Si parla di strategie, ma le strategie eravamo in cinque a farle. E poi all’improvviso finito tutto. Per una prova ricompensa? Mi puzza un po’”. Parlando di Rocco Siffredi, uno degli ospiti settimanali che sono approdati a Cayo Cochinos, Samantha ammette: “Non lo sopporto. So chi è, ma non avevo mai visto un suo film e non avevo nessun tipo di pregiudizio nei suoi confronti, come non li avevo per Malena o per chi fa quel tipo di lavoro. Ero veramente aperta verso di lui, cosa che lui evidentemente non era con me. Il suo arrivo sull’isola a me è scocciato terribilmente. Ne parlavo anche con mio marito: come se io stessi giocando una partita a poker con gli altri naufraghi, arriva lui, gira intorno al nostro tavolo, guarda le carte di tutti e il mio gioco.. e poi lo dice agli altri. Non è giusto dare suggerimenti dall’esterno. In qualche modo credo che il suo arrivo mi abbia penalizzato, credo sia sfuggito dalle mani di tutti. Però io sono assolutamente tranquilla, chi mi conosce sa che io sono quella, non mi tengo un cecio in bocca e se devo discutere, discuto. Cerco sempre di farlo in maniera educata, spero di esserci riuscita, al 90% almeno. Ma non mi faccio mettere i piedi in testa. Io poi a casa avevo un figlio di undici anni che mi guardava e il messaggio doveva essere lineare con quella che è la realtà. Brando doveva riconoscere negli atteggiamenti e nei comportamenti la mamma. Non sarei mai stata volgare o maleducata, perché la gente a casa ci guarda e anche mio figlio”.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ASPETTANDO LA FINALE. SAMANTHA DE GRENET E L’ETERNO NEMICO RAZ DEGAN, AMORE E ODIO? - Durante la videochat Samantha De Grenet ha avuto modo di parlare anche del suo vero antagonista in quest’edizione dellIsola dei famosi, Raz Degan: . “Le prime due o tre settimane eravamo davvero molto uniti, l’unica persona con cui parlava lui ero io. E lui si è molto aperto con me. Io credo che lui mi rispetti, come io rispetto lui come persona. Ci siamo aperti, raccontati, sostenuti in alcuni momenti e lui mi ha raccontato che la sua difficoltà era proprio quella di socializzare. Poi le cose cambiano, sono subentrati gruppi e chiacchiericci, dinamiche strane in cui non c’entravo. Dopo ci siamo scontrati, anche grazie a Rocco, e ho cominciato a giudicare il giocatore, non la persona. Non mi sarei mai permessa di parlare delle persone, perchè la realtà non la conosco. Ci siamo poi allontanati, siamo due personalità molto forti di carattere, ci rispettiamo molto. Poi quando il gioco è finito ci siamo abbracciati. E’ un uomo con un carattere particolare, molto forte, è un decisionista. Quindi o tu stai lì e tieni botta.. o se hai un carattere forte come il mio gli scontri sono inevitabili. Ci conoscevamo già prima, è un gioco”. Samantha ammette anche che avrebbe scelto proprio Raz per una notte all’Isola Primitiva: “Raz, tutta la vita. Simone è troppo giovane, potrebbe essere mio figlio. Raz è un bellissimo cinquantenne, ha sta faccia che buca il video, un corpo che.. che gli vuoi dire? E’ un bonazzo. Poi, è un po’ difficile. UNA notte. Poi basta, ciaone”.

