L'Onore e il Rispetto 5/ Anticipazioni e news puntata 7 aprile: Tonio scopre di avere dei figli

l'onore e il rispetto

L'Onore e il Rispetto 5, anticipazioni e news puntata 7 aprile: Tonio Fortebracci affronta il suo passato e scopre di avere dei figli, dove sono? - Mancanopoco più di 24 ore al ritorno in tv dell'ultimo capitolo de L'Onore e il rispetto. La fiction Ares in onda su Canale 5 la settimana scorsa ha portato a casa oltre il 15% di share battendo la concorrenza di Gomorra, che si è fermato al 5%, come andrà questa settimana? Tonio Fortebracci ha perso la memoria e non sa bene come sia stato per lui in passato ma presto dovrà fare i conti con la memoria e i ricordi, soprattutto quelli più dolorosi. Nel finale della scorsa stagione Tonio non solo è finito nelle mani del nemico ma ha dovuto dire addio ai suoi figli. Proprio il loro ricordo è quello che lo farà più soffrire tanto che nel nuovo promo lo vediamo piangere pensando a loro. Naturalmente la foto dei suoi figli e il ricordo di averli lo spingerà a reagire e cercarli. Sarà questo cambierà il corso di questa quinta e ultima stagione della fiction di Canale 5, quello che potrebbe portare Tonio verso un lieto fine o una tragica uscita di scena come sarebbe giusto per il suo personaggio. Cosa succederà nella seconda puntata? Intrighi e rivelazioni ci attendono.

