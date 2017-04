LA MECCANICA DELLE OMBRE/ Da oggi al cinema il film diretto da Thomas Kruithof (6 aprile 2017)

Immagine presa dal web

LA MECCANICA DELLE OMBRE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (6 aprile 2017) - La data di uscita de La meccanica delle ombre nelle sale italiane è il 6 aprile 2017. Questo film d'azione e thriller diretto dal regista Thomas Kruithof e nel cast nomi del calibro di François Cluzet, Alba Rohrwacher, Denis Podalydes, Sami Bouajila, Simon Abkarian, Daniel Hanssens e Bruno Georis. La è a cura di Yann Gozlan e Thomas Kruithof, fotografia di Alex Lamarque e di Jean-Baptiste Beaudoin. Una produzione 2425 Films, Scope Pictures e Radio Télévision Belge Francophone, distribuita per Europictures e nata in Belgio e Francia, della durata di 93 minuti ricchi di suspance.

LA MECCANICA DELLE OMBRE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (6 aprile 2017) - La storia è quella di Duval, che di professione fa il contabile. E' una persona molto precisa e meticolosa, che fa il suo mestiere con perizia, finché non viene licenziato in quanto la sua azienda dichiara un esubero aziendale. A questo punto Duval inizia a cercare un nuovo posto di lavoro, ma le sue ricerche si rivelano per nulla fruttuose. E' in questo momento della storia che viene contattato da un certo Clément. Quest'uomo reca con sé mistero e magnetismo. Gli propone dunque un nuovo impiego, nel quale Duval non deve far altro che trascrivere con il suo fare meticoloso e preciso alcune registrazioni senza commettere errori e in maniera rapida. Un lavoro che porta avanti ogni giorno, chiaramente in cambio di una paga profumata. Duval lo realizza quasi immediatamente dopo aver accettato il lavoro: si tratta di cassette dal contenuto pericoloso a livello politico e sociale. Desiderando lasciare il nuovo impiego, si imbatterà in intrighi e difficoltà maggiori di quanto si fosse mai aspettato.

LA MECCANICA DELLE OMBRE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA CRITICA (6 aprile 2017) - La critica ha sottolineato quanto il lavoro di Thomas Kruithof sia azzeccato e credibile, in quanto non sono mai presenti datazioni precise, il che fa del prodotto un buon film aperto a svariati anni. Si riscontra una passione molto evidente nella regia ed un cast di qualità. E' stato inoltre sottolineato dalle riviste di settore un buon occhio per i dettagli gialli e thriller, oltre che un ottima attenzione all'epilogo, che si rifà lontanamente a quella che è la situazione politica francese. Molto d'impatto è il ruolo, anche se minore, di Alba Rohrwacher, che da solo vale la visione del film, secondo un'altra critica di settore.

© Riproduzione Riservata.