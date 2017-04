LA PARRUCCHIERA/ Da oggi al cinema il film diretto da Stefano Incerti (6 aprile 2017)

Immagine presa dal web

LA PARRUCCHIERA, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (6 aprile 2017) - "La parrucchiera" è il titolo di un film italiano in uscita nelle sale cinematografiche oggi, giovedì 6 aprile 2017 distribuito dalla Good Films. La pellicola, di genere drammatico, è stata diretta dal regista napoletano Stefano Incerti, che ha collaborato anche alla sceneggiatura insieme a Marianna Garofalo e Mara Fondacaro. Il cast è composto quasi esclusivamente da attori napoletani e campani, tra cui Pina Turco, Toni Tammaro, Massimiliano Gallo, Lucianna De Falco e Cristina Donadio.

LA PARRUCCHIERA, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (6 aprile 2017) - Rosa (Pina Turco) abita a Napoli, nei popolari quartieri spagnoli. E' una ragazza-madre, bella e affascinante, che lavora a tempo pieno nel negozio di parrucchiere gestito da Lello (Toni Tammaro) e dalla moglie Patrizia (Cristina Donadio). Lello prova per la ragazza una forte attrazione e Rosa diventa per lui una vera ossessione. Il corteggiamento è continuo e pressante e quando la ragazza non riesce più a sopportare le avances di Lello, decide di licenziarsi per allontanarsi il più possibile dall'uomo. Patrizia, pur essendo molto affezionata a Rosa, si schiera a favore del marito e non si preoccupa della ragazza che ora si ritrova senza un'occupazione. Rosa ha imparato bene il mestiere di parrucchiera per cui decide, con l'appoggio delle sue amiche più care, di aprire un negozio tutto suo. Le amiche di Rosa sono Carla (Stefania Zambrano) e Micaela (Lucianna De Falco), la prima è una transessuale con un grande istinto materno, la seconda è una donna tenace e piena di iniziative, entrambe spronano Rosa a realizzare il suo grande sogno. Il desiderio della giovane parrucchiera si avvera, il suo salone attira un grande clientela e diventa quindi una temuta rivale di Lello e di sua moglie. Rosa deve ringraziare anche Salvatore (Massimiliano Gallo), il suo grande amore, che da un po' di tempo si è riavvicinato a lei; il giovane infatti l'ha aiutata a cercare il locale giusto e le ha dato anche una mano a coordinare i lavori. Tutto sembra andare per il verso giusto, Rosa è contenta e soddisfatta, ma un bel giorno accade qualcosa che cambierà completamente il corso della sua vita. Insieme, Rosa, Micaela, Carla e la stessa Patrizia agiranno al meglio e sapranno dimostrare di che pasta sono fatte le donne napoletane e quanto sia grande il loro cuore.

LA PARRUCCHIERA, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (6 aprile 2017) - Il film è stato girato in diverse zone di Napoli tra cui il quartiere collinare del Vomero, la zona di Chiaia e la parte storica della città rappresentata dai popolari Quartieri Spagnoli e rione Sanità. L'attrice protagonista Pina Turco ha recitato in diverse puntate della famosa fiction di Rai Tre intitolata un "Un posto al sole". Nel 2013 ha conquistato il pubblico televisivo interpretando il ruolo di Deborah Di Marzio, la moglie del camorrista Ciro Di Marzio, protagonista della serie televisiva.

