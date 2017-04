LINDSAY LOHAN SI È CONVERTITA ALL’ISLAM?/ Indossa il Burkini per fare surf in Thailandia, foto

Lindsey Lohan con il burkini (Foto da Instagram)

LINDSAY LOHAN SI È CONVERTITA ALL’ISLAM? LA POPSTAR INDOSSA IL BURKINI PER FARE SURF IN THAILANDIA, FOTO - Un anno fa Lindsay Lohan aveva raccontato di aver iniziato a leggere il Corano e oggi vederla fare surf in Thailandia con indosso il burkini ha subito fatto pensare alla conversione. L’avvicinamento dell’ex stellina Disney all’Islam è iniziato dopo il suo fidanzamento con il giovane magnate russo Egor Tarabasov. L’attrice era stata vista girare con il Corano sotto braccio per le strade di New York e avrebbe deciso di approfondire il suo studio del Corano, come rivelato da lei stessa in un’intervista al The Sun. Vederla con indosso il burkini disegnato da Aheda Zanetti non ha quindi sorpreso i fans ma la foto ha fatto rapidamente il giro del mondo (clicca qui per vederla in un uno dei tanti post su Instagram). Non si tratterebbe però di una vera è propria conversione. La Lohan ha già infatti dimostrato di essere molto rispettosa delle tradizioni di un Paese e infatti l’abbiamo vista arrivare con il capo coperto a Istanbul lo scorso febbraio. Nelle foto recenti che la ritraggono con il Burkini, la Lohan si trovava in Thailandia, Paese in cui il 94.6% della popolazione è buddista, ma nel quale il secondo gruppo religioso è quello musulmano con il 4.6%. I seguaci dell’Islam si trovano per la maggior parte nelle zone meridionali del Paese e può quindi essere che l’attrice abbia scelto di vestirsi così perché si trovava in una queste. Inoltre, a confermare che Lindsay Lohan non ha abbandonato il bikini per il Burkini, ci sono foto recenti che la ritraggono in Thailandia, e più precisamente ad Amampuri, con indosso un normalissimo costume intero (clicca qui per vedere uno di questi scatti).

