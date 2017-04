Teo Mammuccari conduce Lo scherzo perfetto

LO SCHERZO PERFETTO, QUINTA PUNTATA: VIDEO, IL PROMO TRA STRANE VISITE MEDICHE E INCIDENTI STRADALI - Lo scherzo perfetto torna su Italia 1 anche questo giovedì, 6 aprile 2017, e al timone ritroveremo il mitico Teo Mammuccari, che ci presenterà i concorrenti e i loro scherzi. Chi sarà il più apprezzato? Un video trasmesso alla fine della scorsa puntata ci dà qualche idea su cosa aspettarci, come ci viene ricordato sulla pagina Facebook del programma ideato da Marco Balestri: “Cosa succederà nella prossima puntata de #Loscherzoperfetto? Vi diamo qualche indizio in questa clip”. Le location sono molto diverse tra loro: si va montagne innevate alla strada, da un bar a un salotto, da una via trafficata da molte auto a un elegante negozio di abbigliamento per uomini, da un locale di cabaret a un campo all’aperto, da uno studio dove si svolge una visita a quello dove va in scena un provino. In tutti i casi l’epilogo e lo stesso: alle ignare vittime viene svelato che sono al centro di uno scherzo e non di uno qualunque, ma dello scherzo perfetto. Qualcuno si arrabbierà molto mentre altri arriveranno addirittura a versare lacrime davanti a dei finti vigili. Qualcuno rimarrà in mutande e altri senza neppure quelle. Quello che è certo è che anche in questa puntata ritroveremo in giuria grande Gene Gnocchi: dopo essersi travestito da Manuel Agnelli, Antonino Cannavacciuolo e Fedez, quale sarà la sua prossima imitazione? Clicca qui per vedere il video.

