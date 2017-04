MARISA PASSERA / La sua indole minimalista, il post (Celebrity MasterChef Italia, 6 aprile)

Marisa Passera

MARISA PASSERA, LA CONDUTTRICE ALLE PRESE CON I FORNELLI: LA SUA INDOLE MINIMALISTA, IL POST (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 6 APRILE) – Nella prima serata televisiva di Sky Uno va in onda l’attesa finalissima della stagione 2017 del talent culinario Celebrity MasterChef Italia. A sceglierle il vincitore di questa edizione ci saranno Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich. Tra i papabili c’è la conduttrice italiana Marisa Passera che nella scorsa puntata ha dimostrato grande precisione e professionalità nella preparazione dei piatti. In attesa di vedere se saprà andare fino in fondo a questa appassionante avventura mediatica, vi segnaliamo un post pubblicato sul proprio account Instagram nel quale palesa la propria indole minimalista. Nel posto si vede una foto di Marisa Passera con tra le mani due vasi di fiori. Inoltre Marisa Passera ha scritto: “E questa nuova tendenza minimalista nelle foto che mi ha insegnato @filippalagerback”. Tantissimi i Mi Piace ed i commenti dei fan. Clicca qui per vedere il post e la foto.

MARISA PASSERA, LA CONDUTTRICE ALLE PRESE CON I FORNELLI: EXPLOIT ALLA PROVA ESTERNA (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 6 APRILE) – Nella puntata dello scorso giovedì 30 marzo, Marisa Passera ha visto entrare nello studio di MasterChef il suo testimone di nozze per gareggiare insieme a lui nella prima prova ossia la Mistery Box. Un aiuto che tuttavia non si è rivelato sufficiente per vedere il suo piatto tra i migliori tre di prova. Nella seconda prova, l’Invention Test la conduttrice è tornata in proprio per la preparazione di un piatto basato su un ingrediente a lei sconosciuto come il Giaca. Nonostante questo riesce a fare decisamente bene tant’è che la sua tartare viene gradita da Joe Bastianich che ne enfatizza l’equilibrio del gusto. Non avendo ottenuto il primo posto nell’Invention, Marisa Passera è stata costretta a volare alle falde del Monte Bianco versante francese nel ristorante stellato di Renault per la prova in esterna. Qui ha dovuto confrontarsi con la preparazione di ben dodici piatti, tutti piuttosto complessi. I piatti della conduttrice colpisco lo chef francese ed i propri clienti tant’è che vengono giudicati come i migliori. Quindi vittoria nella prova ed accesso diretto alla finale.

