MASSIMO BOLDI E CHRISTIAN DE SICA/ Il figlio di Vittorio non risponde alla lettera e pensa al teatro

Massimo Boldi e la lettera a Christian De Sica

MASSIMO BOLDI E CHRISTIAN DE SICA: IL FIGLIO DI VITTONIO NON RISPONDE ALLA LETTERA DELL’EX EMICO E PENSA AL TEATRO, PREFERISCE SIANI? - La lettera scritta da Massimo Boldi a Christian De Sica è uno degli argomenti in scaletta oggi, 6 aprile 2017, a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ha deciso di dedicare parte del suo programma alle parole che il “Cipollino” ha indirizzato a quello che è stato il suo partner di scena per quasi 30 anni, chiedendogli di tornare a lavorare insieme per la gioia dei fans e cercando di riflettere sulle ragioni che li hanno allontanati, senza dimenticare di citare la moglie di De Sica. Christian però non ha ancora risposto e potrebbe decidere di non farlo nemmeno in futuro.

L’attore, che ha continuato la propria carriera anche senza l’ex amico, ha recentemente condotto l’ultima edizione di Zelig e in queste settimane è a teatro con “Il principe abusivo”, in cui recita al fianco di uno dei comici più famosi del momento, Alessandro Siani. La tournée teatrale di De Sica e Siani è partita il 24 marzo da Ancona per poi toccare Pescara ed arrivare a Catania oggi, come ricorda De Sica in un post pubblicato qualche ora fa sulla sua pagina Facebook: “Dal 6 al 9 Aprile Il Principe abusivo sara' al teatro Metropolitan di Catania”. Clicca qui per vedere il post e tutti i commenti.

