MMA LOVE NEVER DIES/ Da oggi al cinema il film diretto da Riccardo Ferrero (6 aprile 2017)

Immagine presa dal web

MMA LOVE NEVER DIES, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (6 aprile 2017) - Nella giornata di oggi, giovedì 6 aprile 2017 è in uscita nelle sale cinematografiche italiane il film di genere azione MMA Love Never Dies. Si tratta di una pellicola italiana prodotto dalla Pick Entertainment 2016 che si è anche occupata della distribuzione ai botteghini e nel mercato dell’Home video. La regia è di Riccardo Ferrero il quale ha anche scritto il soggetto e curato la sceneggiatura con relativo adattamento. Il montaggio è stato eseguito da Fabio Loutfy, le musiche della colonna sonora sono state scritte da Gianluca Falcone, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Dario Germani mentre nel cast sono presenti Claudio Del Falco, Roberta Giarrusso, Luca Lionello, Tomas Arana, Maurizio Mattioli, Antonella Ponziani, Maya Ferrero, Piero Concilietti e Sergio Friscia.

MMA LOVE NEVER DIES, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (6 aprile 2017) - La storia è incentrata attorno ad un campione del circuito MMA di nome Michele Falco. Da sempre dotato di grande forza e coraggio l’uomo è stanco di doversi sempre piegare dinnanzi alle scommesse clandestine soprattutto perché queste vengono gestite dal nipote del potente boss Rocco Malatesta (Tomas Arana) ed ossia Nico (Luca Lionello). Il clan dei Malatesta però ha le mani anche sul giro di droga e prostituzione di tutta la Capitale. Michele quindi stanco di questa vita decide in un certo senso di ribellarsi alle richieste del boss Malatesta e nonostante abbia avuto l’ordine di perdere il match decide di vincerlo. Tutto ciò porta inevitabilmente la vendetta dell’intero clan . L’inaudita ferocia con la quale si scagliano su di lui lo riducono in fin di vita. Tuttavia la vendetta per i Malatesta ancora non è compiuta infatti decidono di sequestrare la figlia del campione, Maya (Maya Ferrero) e nel frattempo mettono in piedi un piano per poter recuperare queste scommesse perdute. Michele ha un fratello di nome Claudio (Claudio Del Falco) che è un ispettore di polizia anche lui prima all’interno di questo giro di combattimenti clandestini. Nonostante ora la sua vita sia altro e questo rappresenti soltanto il suo passato, Michele viene costretto a tornare sul ring per portare a casa un combattimento clandestino. L’uomo che non ha mai dimenticato il suo passato e come si lotta decide di accettare soltanto per riuscire a salvare l’amata nipote e così affronta tutto il clan.

MMA LOVE NEVER DIES, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: L'ATTRICE ROBERTA GIARRUSSO (6 aprile 2017) - La principale protagonista femminile di questa pellicola è l’attrice palermitana Roberta Anna Silvia Giarrusso. Nata nel 1982 la Giarrusso ha esordito nel mondo dello spettacolo nell’anno 2002 nell’ambito del programma Viva Miss Italia. L’anno seguente la sua popolarità è decisamente in crescita grazie alla partecipazione alla fiction Carabinieri nel cui cast rimarrà fino alla stagione 2008. Intanto prende parte alla serie tv Un caso di coscienza e partecipa all’edizione 2008 del fortunato programma di Carlo Conti, I Migliori. Nel 2014 avrà una nuova esperienza con Carlo Conti ma concorrente a Tale e Quale Show. Nel frattempo recita in un episodio della sesta stagione di Don Matteo e per due anni nella serie Il commissario Manara. Nel 2011 ha fatto parte del cast di Squadra antimafia – Palermo oggi per poi partecipare al film tv Non è stato mio figlio. Nel cinema questa è la sua terza esperienza dopo aver recitato nel 2012 al film Fallo per papà e nel 2013 alla pellicola Universitari – Molto più che amici.

© Riproduzione Riservata.