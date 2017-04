Mi Manda Rai tre / Anticipazioni e casi puntata 5 aprile: sicurezza delle carni e truffe dei centri massaggi

Mi Manda Raitre

MI MANDA RAI TRE, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 6 APRILE - Un altro giovedì ci porta alla corte di Salvo Sottile e del suo Mi Manda Rai tre. Il programma della terza rete Rai torna in onda oggi, 6 aprile, con una nuova puntata ricca di servizi e di argomenti da affrontare tra servizi e ospiti in studio. Salvo Sottile tirerà le fila del nuovo appuntamento tra i consumi auto, sicurezza delle carni, truffe dei centri massaggi. Sono questi gli scottanti argomenti che saranno trattati nella puntata di questa sera attraverso le storie dei cittadini con collegamenti, inchieste e gli approfondimenti legati all’attualità del nostro Paese. Il primo servizio sarà legato proprio al consumo dell'auto a cosa si nasconde "dentro" e "sotto" le auto chiedendosi se gli italiani si chiedano o meno quali possano essere i consumi del loro nuovo acquisto e se riescono davvero a capire le differenze tra quelli pubblicati e quelli reali. Ci sono davvero differenze sostanziali a cui stare attenti?

MI MANDA RAI TRE, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 6 APRILE - A Mi Manda Rai tre non si parlerà solo di auto e consumi ma anche di altri argomenti scottanti a cominciare dal consumo della carne. La diatriba tra chi pensa che quello che finisce sulle nostre tavole non sia sicuro o, spesso, sia frutto di maltrattamenti, continua e questa sera Salvo Sottile proverà a fare chiarezza cercando di capire se è davvero possibile rintracciare il percorso fatto dal cibo che finisce nei nostri piatti. Infine, finiranno sotto la lente alcuni centri massaggi gestiti dai cinesi. Le telecamere del programma andranno a controllare che tutto sia trasparente e lecito. Largo spazio alla chirurgia estetica e a chi spera di recuperare i suoi capelli. L'appuntamento è come sempre su Raitre a partire dalle 21.10 mentre sui social si potrà commentare con l'hashtag #mimandaraitre.

© Riproduzione Riservata.