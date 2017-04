NATA PER VINCERE/ Su La5 il film con Hilary Duff e Oliver James (oggi, 6 aprile 2017)

film prima serata

NATA PER VINCERE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 6 APRILE 2017: IL CAST - Nata per vincere, il film in onda su La5 oggi, 6 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia - musicale dal titolo originale Raise Your Voice. Si tratta di un film americano del 2004 diretto dal regista Sean McNamara e con un cast pieno di personaggi piuttosto conosciuti sia nel mondo dello spettacolo che in quello canoro. Infatti sono presenti Hilary Duff, Oliver James, David Keith, Dana Davis, Johnny Lewis, Rita Wilson e Rebecca De Mornay. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

NATA PER VINCERE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 6 APRILE 2017: LA TRAMA - Ci troviamo in una piccola cittadina americana dove vive una giovane ragazza di nome Terri (Hilary Duff) dotata di una voce straordinaria che potrebbe permetterle di realizzare il suo grandissimo sogno di aver successo nel mondo dello spettacolo ed in particolar modo in quello della musica. Terri ha anche un bellissimo rapporto con il fratello maggiore Paul che lei vede anche come il suo migliore amico. Tra l’altro Paul conscio delle incredibili capacità vocali della ragazza la spinge oltre modo a seguire questo percorso sicuro che ben presto possa diventare una star. Non la pensa allo stesso modo il padre di Terri e Paul che essendo un uomo piuttosto all’antica crede che il canto si soltanto una perdita di tempo nonché fonte di distrazione verso le cose che veramente contano nella vita come lo studio. Terri per ringraziare Paul per il grande sostegno che le da quotidianamente e per tutte le volte che ha saputo aiutarla, ha deciso di comperare due biglietti per assistere al concerto di una famosa band di cui sono entrambi dei sfegatati fans. Tuttavia c’è un problema in quanto si trova alle prese con una punizione comminata dal suo genitore in ragione di una piccola discussione avuta tra Paul ed il padre. Paul non vorrebbe disobbedire alla proibizione del padre, ma si lascia convincere da Terri la quale le ricorda come questo possa essere l’ultima occasione per passare del tempo insieme visto che tra qualche settimana Paul dovrà andare via di casa per frequentare il college. Il concerto si dimostrerà eccezionale ma purtroppo lungo la via di ritorno, un ubriaco invade la loro corsia comportando un drammatico incidente nel quale Paul perderà la vita. Un episodio bruttissimo che sembra segnare per sempre la vita di Terri che sentendosi responsabile per quanto accaduto entra in uno stato di depressione ed inoltre non ha più alcuna intenzione di cantare. Tuttavia il fratello qualche giorno prima di morire aveva inviato un dvd musicale di Terri ad un provino per prendere parte ad un corso canoro. Terri supportata dalla mamma e dalla zia e soprattutto di nascosto dal padre, frequenterà il corso incontrando un ragazzo di nome Jay che gli farà capire che non ha alcuna colpa per la morte del fratello. I due condivideranno l’amore per la musica e non solo e scriveranno una bellissima canzone di successo.

© Riproduzione Riservata.