NEMO, NESSUNO ESCLUSO/ Anticipazioni, servizi 6 aprile: chirurgia estetica, ospiti Aldo Busi e Cristina Parodi

Nemo - Nessuno escluso

NEMO - NESSUNO ESCLUSO, ANTICIPAZIONI E SERVIZI 6 APRILE 2017: CHIRURGIA ESTETICA, OSPITI ALDO BUSI E CRISTINA PARODI - Enrico Lucci e Valentina Petrini tornano questa sera, giovedì 6 aprile 2017, su Rai Due in prima serata con una nuova puntata di “Nemo - Nessuno escluso”. Le anticipazioni della puntata, affidate alla deejay Ketty Passa, sono state illustrate ieri durante una diretta Facebook. Fuori e poi dentro lo studio 13 di Cinecittà, Ketty ci ha illustrato gli ospiti di stasera: in studio di saranno i The Show, dei quali vedremo un servizio realizzato “in costume” davanti a una scuola elementare di Milano. Gli ospiti da divano saranno invece lo scrittore Aldo Busi e la conduttrice televisiva Cristina Parodi. Si parlerà inoltre di chirurgia estetica insieme Francesca D’Orio, consulente di bellezza che lavora in tandem con i professionisti della chirurgia plastica. Ketty Passa ci ha rivelato inoltre il brano scelto per il servizio riguardante questo tema: “Don’t let me get me” di Pink, che parla proprio di questo argomento. La deejay ci ha fatto sentire anche altri brani scelti per la puntata di stasera: dalla canzone degli AC/DC tratta dalla colonna sonora di School of Rock a Are you gonna be my girl dei Jet, passando per Far l’amore di Raffaella Carrà, colonna sonora de La Grande Bellezza col remix realizzato da Bon Sinclair. Clicca qui per vedere il video delle anticipazioni di “Nemo - Nessuno escluso”.

