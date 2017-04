NESLI / Sorprende tutti alla mistery box (Celebrity MasterChef Italia, 6 aprile)

Nesli

NESLI, IL CANTANTE ALLE PRESE CON I FORNELLI: IL MIGLIORE ALLA MISTERY (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 6 APRILE) – Tra poche ore va in onda su Sky Uno un nuovo ed entusiasmante appuntamento con il talent culinario Celebrity MasterChef Italia con la partecipazione del fantastico trio di esperti di cucina Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Si tratta di una puntata piuttosto importante visto che è la tanto agognata finalissima. Tra i fortunati concorrenti vip che sono riusciti ad ottenere questo risultato c’è anche il noto cantante italiano Nesli che proprio nella semifinale ha dimostrato di essere in costante crescita. Infatti, il provetto cuoco sin dalla mistery box è apparso in grande forma. Una mistery con tanto di partecipazione da parte di parenti ed amici dei concorrenti. Per Nesli è arrivata la sua manager portando in dote le lenticchie. Da sottolineare le belle parole usate da Barbieri nei confronti del concorrente lodandone la professionalità dimostrata. Il suo piatto è risultato il migliore di prova per cui ha potuto godere di un certo vantaggio nell’Invention Test.

NESLI, IL CANTANTE ALLE PRESE CON I FORNELLI: TRA I FAVORITI AL SUCCESSO FINALE? (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 6 APRILE) – Nella puntata dello scorso giovedì 30 marzo, Nesli ha dimostrato grande professionalità ed abilità nella preparazione dei piatti. Una crescita costante che lo mette tra i favoriti al successo finale. In attesa di vedere se effettivamente saprà ottenere questo risultato, ricordiamo cosa ha fatto nel proseguo della semifinale. Avendo vinto la Mistery, Nesli ha potuto giovarsi del vantaggio di scegliersi l’ingrediente centrale nella Invention optando per la gola di baccalà. Tuttavia questo non gli ha permesso di essere efficace tant’è che Cannavacciuolo ha sottolineato un pizzico di delusione per quanto proposto dal cantante. Comunque non ha avuto conseguenze nefaste giacché il suo piatto non è figurato tra i tre peggiori. Nella prova in esterna nel ristorante di Renault alle appendici del Monte Bianco, per Nesli e gli altri concorrenti ci sono stati 12 piatti da preparare. Il rapper non è riuscito ad essere migliore per cui approdare in finale ha dovuto ricorrere al Pressure test.

© Riproduzione Riservata.