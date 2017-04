Oroscopo di Paolo Fox di oggi 6 aprile 2017 a LatteMiele, le previsioni del giorno: tutti i segni zodiacali

Paolo Fox, oroscopo del giorno - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 6 APRILE 2017, A LATTEMIELE: NÈ CARNE NÈ PESCE - La Vergine è tra i segni zodiacali che si può considerare né carne né pesce nell'oroscopo di oggi di Paolo Fox a LatteMiele. I nati sotto questo segno sono infatti in un limbo, senza riuscire mai ad aprirsi al cento per cento soprattutto in campo sentimentale dove ci si sente sempre un po' trattenuti. In lavoro però potrebbero arrivare delle soddisfazioni che regaleranno emozioni e anche complicità con colleghi o superiori. Bisognerà però aspettare giugno per fare degli incontri interessanti e che potrebbero essere importanti anche in campo sentimentale. La Bilancia invece vive un po' nell'ombra con un carattere che sicuramente non regala certezze in questo momento. Nel campo del lavoro bisogna fare delle scelte che però non sono mai facili da portare avanti. C'è un po' di instabilità che potrebbe portare anche a fare delle scelte sbagliate in altri campi di competenza. Anche se poi alla fine sarà sempre utile essere tranquilli ed evitare di compiere scelte avventate.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 6 APRILE 2017, A LATTEMIELE: CHI SCENDE E CHI SALE - Andiamo a vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo di oggi, giovedì 6 aprile 2017, di Paolo Fox fatto ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Sicuramente scende la Bilancia che vive un periodo di grande ombra dove non si riuscirà a trovare delle situazioni confortanti. Questo porterà a diverse complicazioni nel mondo del lavoro e anche nel confronto con l'altro sesso. Bisogna essere pazienti e aspettare che arrivi un periodo migliore. Il Toro sale, ha sicuramente un momento di grande forza che potrebbe regalare sorrisi. A volte però c'è la sensazione che essere troppo spavaldi possa portare a degli errori di valutazione. C'è troppa sicurezza e questo potrebbe portare a situazioni sconvenienti. Scende l'Acquario che vive un momento di confusione soprattutto nel campo del lavoro. In amore però potrebbe essere anche arrivato il momento giusto per trovare l'anima gemella. I Pesci invece sono in un momento in cui pieni di iniziativa riescono sempre a fare la scelta giusta.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 6 APRILE 2017, A LATTEMIELE: LA SITUAZIONE GENERALE - Paolo Fox torna con il suo oroscopo durante la rubrica Latte e Stelle su LatteMiele per la giornata di oggi giovedì 6 aprile 2017. L'Ariete ha coraggio e non si deve pentire di aver fatto scelte importanti che magari potrebbero essere pesanti. La giornata di domenica dovrebbe essere un po' sottotono. Il Toro vivrà delle situazioni interessanti per i sentimenti e più in generale per l'emotività. Chi non ha una storia d'amore in corso potrebbe fare un incontro che successivamente in estate potrebbe diventare importante. I Gemelli vivono una giornata un po' particolare che fa accumulare un po' di fatica. Sono giorni faticosi nei rapporti con delle perplessità anche in famiglia dove spesso ci saranno delle liti. Il Leone è molto forte e vivrà momenti di grande soddisfazione per un carattere spavaldo e grande voglia di prendere iniziativa. La Vergine invece deve assolutamente cercare di aprirsi di più in amore.

