PIANI PARALLELI/ Da oggi al cinema il film diretto da Gianni Di Capua (6 aprile 2017)

PIANI PARALLELI, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (6 aprile 2017) - Piani paralleli è un film italiano in uscita nelle sale il 6 aprile 2017. Un documentario di natura biografica e musicale per la regia di Gianni Di Capua. La fotografia e il montaggio sono curati da Giovanni Andreotta e Francesco Marotta, le musiche invece sono chiaramente del protagonista del lungometraggio Giovanni Mazzarino. Una produzione Bliq, Jazzy Records e Kublai Film per la durata di 136 minuti ed incentrata sulla figura di Mazzarino.

PIANI PARALLELI, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (6 aprile 2017) - Piani Paralleli narra la storia di Giovanni Mazzarino attraverso una toccante biografia. Tra le prove dell'Orchestra e il parere dei musicisti moderni circa la particolare personalità e il metodo di scrittura di Mazzarino. Sono citati altresì Steve Swallow, Adam Nussbaum, Fabrizio Bosso e Paolo Silvestri. Si tratta di un documentario toccante, fatto di discussioni reali e di digressioni a proposito dell'amicizia e delle paure di un artista. E' narrato con dovizia quel momento particolare nella vita di un artista in cui le partiture divengono musica: un attimo particolare ed unico anche per la vita di un brano. Con una colonna sonora viva e vibrante, si descrive il concerto finale a porte chiuse, per una resa senza eguali. Qui le telecamere giocano con delle sapienti riprese circolari per cogliere i musicisti immersi nella penombra evocativa della Fazioli Concert Hall.

PIANI PARALLELI, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA CARRIERA DI GIOVANNI MAZZARINO (6 aprile 2017) - Celebrare i cinquant'anni di età e i trent'anni di carriera di Giovanni Mazzarino con questo documentario, riporta la critica, equivale a portare alla luce anche di occhi poco avvezzi al mondo musicale, l'arte di uno dei più importanti compositori jazz contemporanei. Un'occasione unica per scoprire un mondo ai più sconosciuti. Le musiche utilizzate sono chiaramente ed unicamente del protagonista della monografia, il che rende il lungometraggio ancor più personale ed incentrato sulla figura di Mazzarino. Giovanni Mazzarino è un pianista, compositore, didatta, operatore culturale ed editore italiano. Lo stesso compositore messinese classe 1965, ha dichiarato più volte che l'amore a legarlo alla musica, sin da quando aveva cinque anni. Sul pianoforte di casa Mazzarino ha sperimentato da autodidatta tutti i generi musicali che i genitori gli proponevano. Oggi si dice orgoglioso di poter raccontare attraverso la musica tutta la meraviglia che il mondo contiene e il lungometraggio Piani Paralleli ne è la piena espressione.

