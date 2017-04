PIAZZAPULITA/ Anticipazioni e ospiti 6 aprile: si parla della strage in Siria con Enrico Letta e Rula Jebreal

Piazzapulita

IAZZAPULITA, ANTICIPAZIONI E OSPITI 6 APRILE: SI PARLA DELLA STRAGE IN SIRIA CON ENRICO LETTA E RULA JEBREAL - La puntata di Piazzapulita in onda questa sera, giovedì 6 aprile 2017, alle 21.10 su La7 s’intitola “I nostri fantasmi” e avrà come tema centrale la strage di bambini avvenuta nella provincia di Idlib in Siria nei giorni scorsi. Le vittime dell’attacco in cui sarebbero state utilizzate armi chimiche sono 86 e di questi ben 30 sono bambini, mentre le donne ammontano a 20. Le immagini che abbiamo visto in questi giorni sono davvero scioccanti e Corrado Formigli ha invitato diversi ospiti per commentarle. In studio ci saranno: l’ex premier Enrico Letta, la giornalista Rula Jebreal, il direttore de Ilfattoquotidiano.it Peter Gomez, la giornalista Annalisa Cuzzocrea, il deputato del Movimento 5 Stelle Alfonso Bonafede, il direttore di Rai News Antonio Di Bella, il direttore de La Verità Maurizio Belpietro, la deputata di Forza Italia Daniela Santanché e il vice direttore de L’Espresso Marco Damilano.

PIAZZAPULITA, ANTICIPAZIONI E OSPITI 6 APRILE: SI PARLA DELLA STRAGE IN SIRIA, ANNALISA CUZZOCREA RACCONTA I DUBBI DI UN EUROPARLAMENTARE DEL MOVIMENTO 5 STELLE - Si parlerà della strage a Idlib in Siria nella puntata di Piazzapulita in onda oggi su La7 e tra i giornalisti invitati a commentare l’accaduto c’è anche Annalisa Cuzzocrea, che su Repubblica parla dei dubbi dell’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo a riguardo: “Sugli attacchi col gas nervino contro civili inermi, l’eurodeputato 5 stelle coltiva molti dubbi. ‘Se è stato Assad – dice a Repubblica – dev’essere completamente pazzo, perché la situazione stava volgendo politicamente a suo favore’. E spiega: ‘Militarmente, con questo attacco, Assad non ottiene nulla. Politicamente, solo l’odio del mondo intero. Metto un grosso punto interrogativo perché queste, spesso, sono anche guerre di propaganda. E non bisogna dare giudizi affrettati’. Racconta di non essere andato in Siria a sentire solo una delle parti, Castaldo: ‘Non abbiamo incontrato solo Assad. Siamo stati lì tre giorni e abbiamo fatto un giro molto più ampio. Abbiamo parlato con rappresentanti delle Nazioni Unite, della Mezza luna russa, con le autorità religiose. È stato un modo per acquisire notizie e fare la pesa dei diversi punti di vista’. Quel che ha capito, non vuole dirlo: ‘Sto scrivendo le mie considerazioni, le pubblicherò presto’. Parla però della ‘guerra più complicata e meno chiara degli ultimi decenni. Una guerra per procura combattuta in Siria dalle varie potenze dell’area’”.

© Riproduzione Riservata.