POWER RANGERS/ Da oggi al cinema il film con Dacre Montgomery e Naomi Scott (6 aprile 2017)

POWER RANGERS, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (6 aprile 2017) - Power Rangers è un film in uscita al cinema, oggi, giovedì 6 aprile. La pellicola di genere fantascienza e azione, vede un cast composto da Dacre Montgomery, Becky G., RJ Cyler, Ludi Lin, RJ Cyler, Naomi Scott, Bill Hader, Elizabeth Banks, Bryan Cranston, Sarah Grey, Patrick Sabongui, Anjali Jay e David Denman. Tali attori interpretano rispettivamente Jason Scott (The Rad Ranger), Trini (The Yellow Ranger), Billy Cranston (The Blue Ranger), Zack Taylor (The Black Ranger), Kimberly Hart (The Pink Ranger), Alpha 5, Rita Repulsa, Zordon, Amanda, Sig. Kwan, Maddy Hart e Sam Scott.

POWER RANGERS, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (6 aprile 2017) - La trama del film Power Rangers gira intorno a cinque giovani ragazzi ribelli che hanno problemi ad integrarsi nella società. Tali adolescenti, che si trovano nella cittadina immaginaria Angel Grove, sono scelti dal Destino come i nuovi Rangers, che hanno il compito di proteggere il nostro pianeta da coloro che esercitano le forze del male. La loro antagonista è una strega molto potente, Rita Repulsa. Quest'ultima è stata sconfitta dalla precedente squadra di Rangers e ora vuole solo vendetta. I cinque ragazzi, con l'aiuto di Zordon, comprendono che devono unire le loro forze, al fine di sconfiggere la strega. Jason rappresenta il Red Ranger, che cerca di trovare se stesso, dopo aver commesso un errore che l'ha allontanato dal football. Jason è il capitano del gruppo dei Rangers. La Pink Ranger è invece Kimberly che, nella sua cittadina, è considerata la "reginetta". La sua popolarità, però, inizia a calare. Appare dura e ribelle, ma in realtà un segreto la rende vulnerabile. Billy, ovvero il Blue Ranger, non riesce ad avere una vita sociale attiva. Rappresenta l'anima pura della squadra e negli altri Rangers vede i suoi primi veri amici. Trini, la Yellow Ranger, è una ragazza misteriosa, ma anche molto astuta e una grande osservatrice. Desidera avere degli amici, ma questo non lo ammetterà mai. E infine, vi è il Black Ranger, Zack. È un tipo vanitoso e spaccone, ma ha un'anima complessa. Non riesce a mostrare la sua vera natura e per questo si sente inferiore agli altri.

POWER RANGERS, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (6 aprile 2017) - Power Rangers è il terzo film dedicato all'omonima serie televisiva, che ha appassionato milioni di telespettatori. La serie è ispirata al "Super-Sentai" giapponese, nato nel 1975. Sul piccolo schermo americano, i Power Rangers sono apparsi per la prima volta nel corso dell'anno 1993. L'attore Bryan Cranston, che nella pellicola interpreta Zordon, nel 1993 ha dato la voce ad alcuni mostri della serie televisiva. I produttori hanno scritto il film formando un incrocio tra "Spiderman" e "Breakfast Club". Per la pellicola sono state create tre tute, prodotte dalla "Weta", per ogni Ranger. Una viene utilizzata dagli attori tutti i giorni, mentre le altre due servono per le acrobazie.

