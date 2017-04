ROBERTA CAPUA / Salva ai Pressure Test, vincerà? (Celebrity MasterChef Italia, 6 aprile)

Roberta Capua

ROBERTA CAPUA, LA CONDUTTRICE ALLE PRESE CON I FORNELLI: DA TEMPO NON RICEVE PROPOSTE DALLA RAI (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 6 APRILE) – Tra poche ore va in onda nella prima serata di Sky Uno un nuovo appuntamento con il programma culinario Celebrity MasterChef Italia. Si tratta della finalissima con il trio dei giudici composto da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich, chiamato a decidere il nome del vincitori. Tra i concorrenti vip ancora in lizza per il successo finale c’è anche la conduttrice televisiva e Miss Italia nel 1986, Roberta Capua. In una recente intervista riportata dal portale TvBlog.it, ha parlato della propria situazione professionale evidenziando come ormai siano anni che da casa Rai non arrivino più proposte per lei. Inoltre, parlando dell’esperienza dietro ai fornelli della piattaforma satellitare di Sky ha rimarcato come in passato avesse rifiutato di partecipare ai reality: “Mi era stato chiesto tanti anni fa di partecipare all’Isola dei famosi, ma non è proprio nelle mie corde una convivenza forzata. Avevo fatto un incontro con Ballando con le stelle ma mio figlio all’epoca era troppo piccolo”.

ROBERTA CAPUA, LA CONDUTTRICE ALLE PRESE CON I FORNELLI: SALVA IN EXTREMIS (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 6 APRILE) – Nella puntata andata in onda lo scorso giovedì 30 marzo nella prima prova, la Mistery Box, l’ex Miss Italia ha potuto giovarsi del supporto del marito con cui ha dato vita ad una staffetta dietro i fornelli con 10 minuti a testa alla cucina. Per i due un piatto basato sul fegato fatto con tanta passione ma che tuttavia non le permette di entrare nei tre migliori. Nell’Invention Testa, la Capua deve fare i conti con una sorta di zucchina conosciuta con il nome di patisson. Anche in questa occasione la conduttrice ci mette tantissima voglia di fare ma i risultati non sono proprio eccezionali tant’è che il suo piatto viene bocciato da Barbieri. È tra i peggiori tre di prova ma si salva a spese di Mara Maionchi. Nella puntata in esterna, alle pendici del Monte Bianco versante francese e per la precisione nel ristorante stellato di Renault, Roberta Capua è stata chiamata a preparare dodici piatti per i clienti della struttura. Non sono state le sue preparazioni tra le migliori per cui deve fare i conti con duro Pressure Test in cui si salva in extremis.

