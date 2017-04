SORELLE, FICTION RAI 1 / Anticipazioni quinta puntata 6 aprile: nuovi colpi di scena, chi ha ucciso Elena?

Sorelle, anticipazioni

SORELLE FICTION RAI 1, ANTICIPAZIONI 6 APRILE: ELENA NON ERA INCINTA DI ROBERTO? - Stasera andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, la quinta puntata della fiction TV diretta da Cinzia TH Torrini dal titolo Sorelle. Cosa accadrà durante il corso del penultimo episodio di oggi, giovedì 6 aprile 2017? Ecco di seguito tutte le dettagliate anticipazioni della trama. La serie giallo/drammatica, continua ad appassionare il pubblico grazie anche al ricco cast di attori formato da: Anna Valle (Chiara), Loretta Goggi (Antonia) e Giorgio Marchesi (Roberto) che si muovono alla ricerca della verità sulla scomparsa di Elena (Ana Caterina Morariu). Nel corso della quinta puntata di questa sera, i sospetti sul presunto omicidio di Elena cadranno su un nuovo indiziato. L'incidente avvenuto ai danni del piccolo Gregorio, ha aperto nuovi scenari: chi è il padre del bambino? Certamente non Roberto. Alcuni documenti infatti, riveleranno che Elena, prima di sposare Roberto era già incinta ma non di lui. Chiara e Daniele quindi, indagheranno sull'identità sconosciuta che potrebbe rivelare il nome dell'assassino di Elena. Si apriranno così le indagini che condurranno Chiara fino al palazzo comunale della città di Potenza. Si riapriranno nuovi ed interessanti risvolti? Nell’attesa della puntata finale, vi rinnoviamo l’appuntamento con la penultima puntata di Sorelle in onda stasera, 6 aprile 2017 sulla rete ammiraglia di Casa Rai a partire dalle 21.20 circa.

