SOTTO IL SOLE DELLA TOSCANA/ Su Rai Movie il film con Raoul Bova (oggi, 6 aprile 2017)

SOTTO IL SOLE DELLA TOSCANA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 6 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Sotto il sole della Toscana, il film in onda su Rai MOvie oggi, 6 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere commedia e drammatica che è sta prodotta da una collaborazione tra Stati Uniti d'america e Italia, il titolo originale del film è Under the tuscan sun ed è stato girato nel 2003 da Audrey Wells. Si tratta di una produzione italo americana la cui sceneggiatura si basa sull'omonimo romanzo di Frances Mayes. Le riprese si sono svolte per la maggior parte in Italia, soprattutto in Toscana, a Cortona, ma anche a Roma e Positano. Del cast fanno parte Diane Lane, che interpreta la protagonista Frances, Raoul Bova che recita nel ruolo di Marcello, e Claudia Gerini che interpreta la signora Raguzzi. Compare in un breve cammeo, nei panni di un uomo anziano con i fiori in mano, il regista Mario Monicelli. La sceneggiatura del film differisce rispetto al romanzo a cui si ispira (che a sua volta racconta una storia vera) per un particolare piuttosto significativo. Infatti nel film Frances è divorziata, parte da sola per l'Italia e sempre da sola decide di acquistare la tenuta di Cortona, nel libro invece, la decisione di trasferirsi in Italia e di acquistare qui una proprietà viene presa dalla protagonista di comune accordo con la sua famiglia e con il suo fidanzato. Ma ecco in breve la trama del film.

SOTTO IL SOLE DELLA TOSCANA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 6 APRILE 2017: LA TRAMA - Frances è una scrittrice americana che improvvisamente si trova a vivere una grossa crisi personale. Infatti suo marito la lascia per mettersi insieme alla sua giovane amante. Frances è distrutta e fatica a trovare le forze per andare avanti, fino a che la sua amica Patti non le regala un biglietto per andare in Italia. Patti aveva prenotato quel viaggio per se stessa, ma è incinta e preferisce dare alla sua amica un'opportunità per risollevarsi. Dapprima titubante, infine Frances accetta, e quella che doveva essere solo una breve e piacevole vacanza diventa in breve per lei un modo per voltare completamente pagina ed intraprendere un nuovo percorso di vita.

