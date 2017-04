STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Lo scherzo perfetto, Planet Earth (giovedì 6 aprile 2017)

Stasera in tv su Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 6 APRILE 2017 - La prima serata delle reti Mediaset per questo giovedì prevede una serie di film, serie tv e documentari di generi diversi. Fa eccezione Italia 1 con lo show televisivo Lo scherzo perfetto, che sarà probabilmente il più seguito della serata. Su Canale 5 viene trasmesso il film che racconta la storia commovente di Un maggiordomo nero alla Casa Bianca, che all'elezione del Presidente Obama si rallegra per la svolta epocale che questo evento significa per l'America e per la sua stessa vita. Il film è The butler del 2013 per la regia di Lee Daniels. Su Italia 1 Teo Mammuccari conduce Lo scherzo perfetto. Questo show televisivo ideato da Marco Balestri è alla sua seconda puntata di sei previste. Una giuria formata da Alessia Macari e Antonella Mosetti valuterà quale sarà lo scherzo a ignari più divertente e riuscito. Rete 4 trasmette il documentario Planet Earth II. Sir David Attenborough guida lo spettatore alla conoscenza delle meraviglie del nostro pianeta. Il tema di questa sera è la prateria. A seguire andrà in onda il film di Roman Polanski Il pianista.

In programma su La 5 c'è la commedia del 2004 Nata per vincere, con l'attrice Hilary Duff che interpreta una ragazza all'inseguimento del sogno nel cassetto: diventare una cantante. Su Mediaset Extra va in onda una puntata del reality televisivo L'isola dei famosi. Su Iris invece potremo vedere il film Volver - Tornare, girato in Spagna nel 2006 da Pedro Almodovar con la partecipazione di Penelope Cruz impegnata a coprire le tracce di un omicidio. Un altro genere di film è in programma su Italia 2 con Final destination, l'horror del 2000 con continui presagi per il giovane Alex. Su Top Crime va in onda il diciannovesimo episodio di Bones, giunto alla nona stagione. L'antropologa forense Bones si cimenterà nella risoluzione degli enigmi di Un caso ghiacciato. Infine per i più giovani una serie tv dal titolo Io sono Franky su Boing. Un androide giunto sulla terra veste i panni della teenager Franky.

PROGRAMMAZIONE SERALE - MEDIASET

CANALE 5

Ore 21.10 The butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca, film

Ore 00.40 L'onore e il rispetto, serie tv

ITALIA 1

Ore 21.10 Lo scherzo perfetto, show

Ore 00.21 Tre uomini e una pecora, film

RETE 4

Ore 21.15 Planet Earth II - Le meraviglie della natura, documentario

Ore 23.32 Il pianista, film

LA 5

Ore 21.10 Nata per vincere, film

MEDIASET EXTRA

Ore 21.15 L'isola dei famosi, reality

IRIS

Ore 21.00 Volver - Tornare, film

ITALIA 2

Ore 21.10 Final destination, film

TOP CRIME

Ore 21.10 Bones, serie tv

BOING

Ore 21.20 Io sono Franky, serie tv

© Riproduzione Riservata.