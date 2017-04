STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Sorelle, Nemo-Nessuno escluso, Mi manda Rai 3, (giovedì 6 aprile 2017)

In onda sulle rete Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 6 APRILE 2017 - Palinsesto Rai ricco di eventi e programmi di grande valore culturale quelli previsti per la prima serata di giovedì 6 aprile 2017. Rubriche di attualità, programmi d'approfondimento e film allieteranno la serata degli spettatori a casa. Uno dei programmi che registrerà il miglior risultato il termini di ascolti sarà senz'altro la serie tv drammatica Sorelle. In onda in prima serata su Rai Uno.

Partiamo con Rai Uno che, dalle 21.25, proporrà due nuovi episodi della fortunatissima serie tv drammatico Sorelle con protagonista l'ex Miss Italia, Anna Valle. Il mistero attorno alla ormai presunta morte di Elena si infittisce sempre più. Alcuni nuovi indizi lasciano intendere che la donna possa essere ancora viva. A seguire verrà trasmesso il nuovo programma condotto da Flavio Insinna, Rai dopo fiction, in onda tutti i lunedì in seconda serata su Rai Uno. Tanti gli ospiti previsti anche per questa nuova puntata che, assieme al conduttore, analizzeranno il panorama attuale delle fiction Made in Italy. Su Rai Due spazio al talk show, Nemo-Nessuno escluso condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini. Anche in questa nuova puntata verranno trattati temi d'attualità in maniera irriverente ed ironica. A seguire andrà un nuovo episodio di Night Tabloid, il programma d'approfondimento e d'informazione condotto da Annalisa Bruchi.

Su Rai Tre ancora spazio alle rubriche di attualità con Mi manda Rai tre, il programma condotto da Salvo Sottile che da voce ai singoli cittadini che intendono denunciare truffe e soprusi ingiusti. In seconda serata andrà in onda Tg 3 linea notte. All'interno della programmazione Rai della prima serata del 6 aprile 2017, c'è spazio anche per il cinema. Su Rai 4 verrà trasmesso il film d'azione White house down-sotto assedio con Channing Tatum, Jamie Foxx e Maggie Gyllenhall. Un gruppo paramilitare assalta la Casa Bianca. A contrastare l'assedio ci penserà l'agente John Cale, trovatosi li per caso perché impegnato in un colloquio lavorativo.

Per gli amanti della musica sinfonica, Rai 5 propone il concerto del Maestro Trevor Pinnock dall'Auditorium Toscanini di Torino dal titolo OSN Pinnock Mozart e Shuber. Su Rai Movie spazio alla pellicola romantica dal titolo Sotto il sole della Toscana con Diane Lane, Sandra Oh e Linsday Duncan. Frances è una scrittrice che attraversa un brutto periodo per via della recente separazione del marito. Una sua amica decide di regalarle un soggiorno di dieci giorno in Toscana. Qui Frances deciderà di rivoluzionare completamente la sua vita. Su Rai Premium andrà in onda La nave dei sogni- Portorico con Siegfried Rauch e Heide Keller. La pellicola racconta le avventure dei passeggeri della nave da crociera MS Deutschland.

RAI UNO

Ore 21.25 Sorelle, serive tv drammatica

Ore 23.25 Rai dopo fiction, approfondimento televisivo

RAI DUE

Ore 21.20 Nemo-Nessuno escluso, talk show

Ore 23.20 Night Tabloid

RAI TRE

Ore 21.15 Mi manda Rai tre, rubrica d'attualità

Ore 00.30 Tg3 linea notte, telegiornale

RAI 4

Ore 21.15 White house down-sotto assedio, film d'azione

RAI 5

Ore 21.10 Osn Pinnock- Mozart e Shuber, concerto

RAI MOVIE

Ore 21.10 Sotto il sole della Toscana, film romantico

RAI PREMIUM

Ore 21.10 La nave dei sogni-Portorico,

