STASERA IN TV / Oggi, programmi Sky: Celebrity MasterChef, Mad Men, 24 Legacy (giovedì 6 aprile 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 6 APRILE 2017 - Il palinsesto delle reti Sky per la prima serata si giovedì 6 aprile si presenta variegato e ricco di programmi in grado di soddisfare i gusti e le esigenze del pubblico a casa. Grande attesa per i due nuovi episodi del cooking show, Celebrity Master Chef. Si parte con Sky Uno che, dalle 21.15 propone due nuovi episodi della prima edizione italiana di Celebrity MasterChef. Vip e volti noti del mondo dello spettacolo e della musica si sfideranno a suon di fornelli. Su Sky Atlantic andranno in onda due nuovi episodi di Mad Men, la serie tv drammatica ambientata nella New York degli anni 60. Su Fox, alle 21,00, spazio a 24 Legacy, un reboot della storica serie televisiva nota con il titolo di 24 con Corey Hawkins e Miranda Otto. Su Fox Life saranno trasmessi due nuovi episodi della serie tv medical, Saving Hope, con Erica Durance, Daniel Gillies e Michael Shanks. Fox Crime propone due nuovi episodi di The Intern, la serie tv francese che ha incantato il pubblico di mezzo mondo con le avventure di Constance Meyer.

Per gli amanti del cinema la programmazione dei canali Sky di certo non deluderà le aspettative. Su Sky Cinema Uno spazio al film biografico dal titolo Eddie the Eagle-il coraggio della follia interpretato da Huge Jackman, Keith Allen e Jo Hartley. La pellicola racconta l'affascinante storia dello sciatore Eddie Ewards che nel 1988 fu il primo atleta britannico a partecipare alla gara del salto con gli sci durante le Olimpiadi invernali. Sky Cinema Family propone il film d'animazione della Disney Pixar, Inside Out. Un viaggio irriverente all'interno della mente di Riley, una ragazzina alle prese con un momento difficile della sua vita durante il quale imparerà a tenere a bada le sue emozioni rappresentate da Rabbia, Paura, Disgusto, Gioia e Tristezza. Ancora film su Sky Cinema Passion che trasmetterà Diabolique, pellicola thriller che si ispira al film del 1955 I Diabolici. Su Sky Cinema Comedy spazio al film I più grandi di tutti con Claudia Pandolfi, Marco Cocci e Alessandro Roja. Loris, ex componente della band Pluto che ha recentemente scoperto di essere tetraplegico, decide di riunire il gruppo nonostante i profondi attriti che hanno diviso i suoi ex componenti. Su Sky Cinema Cult verrà trasmesso il film L'ultima Parola-La vera storia di Dalton Trumbo con Bryan Cranston e Helen Mirren. Su Sky Cinema Max spazio allo storico film horror Non aprite quella porta.

PROGRAMMAZIONE SERALE - SKY



SKY UNO

Ore 21.15 Celebrity Master Chef-Prima edizione, Episodi 7 e 8, talent show di cucina

SKY ATLANTIC

Ore 21.15 Mad Men-Quinta Stagione, Episodi 11 e 12, serie tv drammatica

FOX

Ore 21.00 24 Legacy-Stagione Uno, Episodio 6, serie tv drama

FOX LIFE

Ore 21.00 Saving Hope-Prima Stagione, Episodi 4 e 5, serie tv drama

FOX CRIME

Ore 21.00 The Intern-Stagione Uno, Episodi 5 e 6

SKY CINEMA UNO

Ore 21.15 Eddie the eagle-il coraggio della follia, film biografico

SKY CINEMA FAMILY

Ore 21.15 Inside out, film d'animazione

SKY CINEMA PASSION

Ore 21.00 Diabolique, film thriller

SKY CINEMA COMEDY

Ore 21.00 I più grandi di tutti, film commedia

SKY CINEMA CULT

Ore 21.00 L'ultima parola-La vera storia di Dalton Trumbo, film biografico

SKY CINEMA MAX

Ore 21.00 Non aprite quella porta, film horror

