STEFANO DE MARTINO / News, pensieri sorridenti sui social per il ballerino (Oggi, 6 aprile 2017)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: PENSIERI SORRIDENTI PER IL BALLERINO SUI SOCIAL – Stefano De Martino si lascia andare a pensieri sorridenti sui social. Il ballerino napoletano che si sta preparando al nuovo serale di Amici 2017, su Facebook dà il buongiorno ai fans accompagnando la foto con l’hashtag #pensierisorridenti. Stefano non aggiunge altro e i fans si chiedono a cosa sia dovuto l’ottimismo del ballerino. In molti sono sicuri che la ritrovata serenità di Stefano sia dovuta ad un nuovo amore. Dalla separazione da Belen Rodriguez è passato più di un anno e mezzo. In tutto questo tempo, se la showgirl argentina è uscita allo scoperto con Andrea Iannone con il quale sta facendo progetti importanti per il futuro, Stefano De Martino non ha mai avuto una nuova compagna ufficiale. Al ballerino napoletano sono stati accostati tanti nomi, più o meno famosi, ma nessuno è mai stato confermato. Anche con Elena D’Amario c’è solo una semplice amicizia e così i fans sono sempre più convinti che il nuovo amore di Stefano a cui il ballerino regala i suoi pensieri possa essere una ragazza normale. Sarà davvero così? Cliccate qui per vedere il post.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: LA REUNIONE CON BELEN RODRIGUEZ IN TV – Stefano De Martino non sta facendo i salti di gioia per la presenza di Belen Rodriguez a Selfie – Le cose cambiano. Nonostante nella nuova edizione del programma di Simona Ventura ci saranno nomi nuovi, tra i mentori ci sarà sicuramente Stefano De Martino che, insieme a Mariano Di Vaio, ha formato la coppia di mentori più amata. All’idea di dover dividere la scena con l’ex moglie, però, Stefano sarebbe andato su tutte le furie. Il ballerino, dopo essere stato per molto tempo etichettato come il marito di Belen, in quest’ultimo anno è riuscito a trovare una propria identità professionale. Condividere, dunque, il palco, ancora una volta, con Belen non lo entusiasma affatto. Simona Ventura, dunque, riuscirà a mettere d’accordo i due ex?

© Riproduzione Riservata.