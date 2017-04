Samantha De Grenet/ Isola dei Famosi, confessione shock su Giulio Base e Raz Degan

Samantha De Grenet

Samantha De Grenet, colpo di scena dopo l'Isola dei Famosi: la confessione su Giulio Base e Raz Degan - Samantha De Grenet, intervistata da TvBlog, confessa di non essersi pentita di aver rifiutato la possibilità di rimanere sulla spiaggia dei Primitivi all'Isola dei Famosi per giocarsi l'ultima carta - Sono una a cui piace giocare, ma gioco fino a quando c'è il piacere. - anzi, per la più discussa dei naufraghi di questa edizione ci sono solo ottimi ricordi di questa avventura. Le critiche non sono mancate e in molti l'hanno accusata di essere una stratega, ma lei risponde sicura: "La strategia fa parte del gioco, c'è in tutte le persone. Poi c'è chi le fa meglio e chi le fa peggio". Dice di essere istintiva, di pancia, di cuore ed è per questo che è sempre schietta, caratteristica che inevitabilmente scatena qualche screzio in una convivenza "forzata". "Mi piace il contraddittorio, la discussione, il confronto, ma non siamo tutti uguali. - racconta la De Grenet, che sul comportamento invece meno esposto di Giulio Base dichiara - Lui ha scelto di rimanere il più possibile fuori dalle discussioni. Sicuramente ci sono stati dei momenti in cui mi è dispiaciuto non essere stata difesa da lui, ma non lo posso condannare. Per me oggi è un amico, accetto la differenza di comportamento rispetto a me, ma non metto in discussione 8 settimane. Mi ha spiegato com'è e io ne prendo atto".

Samantha De Grenet, colpo di scena dopo l'Isola dei Famosi: "Raz Degan è il vero vincitore!" - Sono due le persone che l'hanno realmente infastidita nel corso della sua permanenza all'Isola dei Famosi: una è Raz Degan, l'altra Rocco Siffredi. Sull'attore hard le critiche ancora oggi non mancano e richiamano un paragone già fatto in studio nel corso dell'ultima diretta: "Imma Battaglia è arrivata per capire se Raz Degan fosse una persona socievole o no, ma lì non ha mai fatto il gioco di andare da tutti i concorrenti a mettere zizzania e creare tensione. Cose che invece ha fatto Rocco Siffredi". Se con Raz fino alla fine c'è stata una forte rivalità, oggi Samantha De Grenet ammette che, al di là di tutto, è lui il vero vincitore di questa edizione dell'Isola dei Famosi: "Il migliore sull'isola è stato sicuramente Raz. Anche se mio antagonista, alla fine è la persona che ha saputo giocare di più e meglio. - confessa la De Grenet, che conclude - Come naufrago anche, ha pescato, è sportivo, avrebbe potuto fare L'ultima spiaggia o la Playa Soledad tranquillamente. Sono sicura che lui vinca e se non dovesse vincere mi dispiacerebbe molto".

