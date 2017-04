Striscia La Notizia / Anticipazioni puntata 6 aprile: video, Tapiro d'oro a Roberto Benigni

Striscia la Notizia

Striscia La Notizia, anticipazioni puntata 6 aprile: Valerio Staffelli consegna il tapiro d'oro a Roberto Benigni - Stasera Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'oro a Roberto Benigni durante l'appuntamento consueto nel prime time con Striscia la Notizia. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci nel 1988 sarà condotto da Ficarra e Picone che introdurranno proprio questo servizio con protagonista l'attore toscano. Il Tapiro d'oro gli verrà consegnato per la dedica che ha pronunciato al momento del premio alla carriera ai David di Donatello. Roberto Benigni ha infatti dedicato il tutto a sua moglie e pare che abbia copiato la sua frase dallo scrittore Valerio Sermonti. Roberto Benigni è stato molto simpatico, come al solito, e nelle anticipazioni fornite da Striscia la Notizia sottolinea: "Era un'ispirazione, ma non la stessa identica frase. Quando si trova una cosa bella chiunque vuole ripeterla e si chiama citazione. Sermonti era un grandissimo dantista quindi ho voluto rendergli omaggio. E' la cosa più bella copiare, è l'origine dell'arte". CLICCA QUI PER IL VIDEO

Striscia La Notizia, anticipazioni puntata 6 aprile: torna l'appuntamento con Ficarra e Picone - Torna stasera l'appuntamento con Striscia la Notizia telegiornale satirico condotto da Ficarra e Picone. I due hanno dimostrato di essere all'altezza di un programma che ha ideato nel 1988 Antonio Ricci e che da allora tiene compagnia agli italiani durante l'ora di cena. E' sicurametne un programma che riesce a scavare a fondo di diverse situazioni, sempre e comunque andando ad analizzare situazioni scabrose con ironia e con dei servizi condotti da inviati molto preparati. Tra questi sta emergendo la splendida Rajea Bezzaz che ha dimostrato di avere un grandissimo tatto nel riuscire ad analizzare situazioni legate soprattutto al meridione del nostro paese. Staremo a vedere se stasera ci sarà un servizio curato anche da lei che ha dimostrato da tempo di aver dato un cambio di passo a una trasmissione che anno dopo anno è riuscita sempre a rinnovarsi dando spunti interessanti ai telespettatori rimasti nel tempo sempre fedeli.

© Riproduzione Riservata.